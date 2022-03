Uit een recente survey van Columbus Travel komt naar voren dat Limburg de populairste provincie voor een vakantie binnen Nederland is. Dat is geen verrassende uitkomst: in Zuid-Limburg vind je namelijk een stukje buitenland in eigen land. Je treft hier alle ingrediënten voor een heerlijke vakantie aan: een prachtig landschap om actief erop uit te gaan, alle rust en ruimte om te onthaasten, heerlijke streekproducten, unieke steden en een rijk cultureel aanbod.

Een on-Nederlands mooi landschap

Van glooiende heuvels en uitgestrekte plateaus tot typische vakwerkboerderijen en holle wegen. Maar dat is nog niet alles; je geniet in Zuid-Limburg ook van mergelwanden, bloeiende fruitgaarden, rivieren, beken en bronnen. Nergens anders in Nederland vind je een gevarieerder mozaïek van landschapselementen dan hier en binnen een straal van 30 kilometer word je steeds opnieuw verrast! De keuze aan grote en kleine natuurgebieden die wachten om ontdekt te worden, is net als de uitzichten onderweg, eindeloos. Meer dan 400 fiets- en wandelroutes liggen op je te wachten. Op deze manier kun je in alle rust genieten van al het moois dat het Zuid-Limburgse landschap te bieden heeft. Bekijk de video hieronder en waan je in het buitenland.

1 Visit Zuid Limburg

Eindeloos veel mogelijkheden om te onthaasten

Zuid-Limburg is dé ideale plek om te onthaasten. Hier strekt het glooiende landschap eindeloos ver, lijkt de tijd ietsjes langzamer te gaan, hebben mensen nog tijd en aandacht voor elkaar en ontdek je als nergens anders wat écht genieten is. Onthaasten betekent zeker niet stilzitten en niks doen. Maar juist bewust genieten en de rust toelaten. Beleef een korte pelgrimservaring tijdens één van de camini’s, ontdek de religieuze en spirituele kant van Zuid-Limburg met een bezoek aan het rijke religieuze erfgoed of kom even helemaal tot rust in een van de vele wellnesscentra.

Dé wijnprovincie van Nederland

Dankzij de bijzondere mergelbodem is Zuid-Limburg uitermate geschikt voor wijnbouw. Maar liefst 32% van de totale Nederlandse wijndruiven wordt op deze bodem geteeld. Ontdek het Zuid-Limburgse wijnlandschap tijdens een van de adembenemende en educatieve wijnwandelingen. Wandel langs de wijngaarden, leer meer over wijn en geniet van adembenemende uitzichten. Na afloop proef je de lokale wijnen en geniet je van het zonnetje op het terras.

Nieuwe inspiratie door het rijke culturele aanbod

Cultureel Zuid-Limburg bruist van de bijzondere tentoonstellingen, boeiende musea en de grootste evenementen. Laat je inspireren door internationale street-art of kunst in galerieën en ateliers, ga op zoek naar een mooi kunststuk voor boven je bank of word zelf creatief tijdens een van de vele kunstzinnige workshops. In Zuid-Limburg kun je het hele jaar door cultuur snuiven.

Overnachten op droomplekjes

Of je nu slaapt in een knus hotel, bijzondere B&B of in een vakantiehuis met adembenemend uitzicht, overal ervaar je de Zuid-Limburgse gastvrijheid. ’s Ochtends word je wakker van de fluitende vogels of de watertandende geur van verse broodjes en kun je weer vol energie beginnen aan een nieuw avontuur. Waar mag Visit Zuid-Limburg jou binnenkort begroeten?

Ontdek nieuwe stadjes

Uit de survey van Columbus Travel blijkt ook dat Maastricht de populairste bestemming is voor een stedentrip in Nederland. Echter, een opvallende trend volgens Mark Mackintosh van Columbus Travel is: ‘Door de coronacrisis zijn Nederlanders ook anders gaan kijken naar hun steden. We zijn nieuwsgieriger geworden en sneller bereid verder te kijken dan de geijkte toeristenfavorieten.’ Wist je dat er zo ook nog veel meer leuke stadjes te ontdekken zijn in Zuid-Limburg? Ontdek Heerlen, de streetarthoofdstad van Nederland, het vestingstadje Sittard of het mergelstadje Valkenburg. Waar je ook gaat, overal vier je het goede leven op het terras met heerlijke streekproducten en een lokaal glas bier of wijn, snuif je cultuur, en ben je omringd door de prachtige natuur.

Laat je verder inspireren en kijk voor de leukste tips, routes en droomplekjes om te overnachten op visitzuidlimburg.nl/ontdek