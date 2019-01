Redactie - Vijf Mooiste

De vijf mooiste van Oranje

Tijdens het wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Afrika gaat NUsport verder met de Doelpunt van de Week-serie. Waar normaliter de mooiste treffer van de afgelopen speelronde in de eredivisie wordt nagespeeld door de talenten van de toekomst, staan tijdens het WK de vijf mooiste Oranje-treffers ooit gemaakt op een mondiale eindronde in de schijnwerpers.

De doelpunten worden nagespeeld door de jeugd van het 'andere Oranje': FC Volendam. Hieronder staan alvast de nummers 5 tot en met 3. De twee mooiste treffers zullen de komende weken verschijnen.

5. De sliding van Johan Neeskens

Met een ultieme inzet probeert Johan Neeskens op het WK van 1974 de Braziliaanse doelman Emerson Leao te verrassen. Met succes. Dankzij het doelpunt verslaat Nederland in de tweede groepsfase de Brazilianen met 2-0.

4. Het afstandschot van Arie Haan

Op het WK 1978 haalde Arie Haan in de tweede groepsfase verwoestend uit tegen Italië. Door de treffer versloeg Oranje de Italianen met 2-1 en plaatste het Nederlands elftal zich voor de finale.

3. De pegel van John Rep

Een ongelofelijke pegel van John Rep kon niet voorkomen dat Nederland in de eerste groepsfase op het WK van 1978 verloor van Schotland. De treffer staat echter wel op de derde plaats in de top 5.

2. De souplesse van Dennis Bergkamp



De kapbeweging en het doelpunt van Bergkamp in de kwartfinales op het WK van 1998 bracht Nederland in vervoering. Het betekende de 2-1 en de beslissing in het duel tegen Argentinië.

1. Het totaalvoetbal van Cruijff en consorten

In 1974 verbaasde Oranje de hele wereld met het totaalvoetbal. Johan Cruijff en consorten schoven de tegenstanders met gemak opzij. Zo ook Brazilië in de tweede groepsfase van het wereldkampioenschap.