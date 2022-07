De deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse zijn woensdag officieel begonnen aan de 104e editie van het wandelevenement. De oorspronkelijke openingsdag was geschrapt vanwege de extreme hitte op dinsdag.

Marsleider Henny Sackers gaf om 4.00 uur het traditionele startschot. De Vierdaagse-lopers werden direct na de start uitgezwaaid door honderden feestgangers, die voor de Vierdaagsefeesten naar de stad zijn gekomen. De deelnemers lopen in de richting van Wijchen en keren terug naar Nijmegen via het stadscentrum.

De tocht door de omgeving van Wijchen is eigenlijk het parcours voor de tweede dag van de Vierdaagse. De wandeling van de eerste dag werd afgelast wegens de extreme temperaturen. Met temperaturen richting de 40 graden was het volgens de organisatie onverantwoord om te lopen. Daarom duurt de Vierdaagse dit jaar maar drie dagen.

De Dag van Wijchen zorgde in andere jaren voor de meeste uitvallers, maar "alles is nu anders", aldus een woordvoerder van het Rode Kruis. "Dit is nu de eerste loopdag. In andere jaren vallen op de tweede dag wandelaars uit die al met moeite de eerste dag hebben gehaald. Gezien de weersverwachting houden we toch wel rekening met veel behandelingen onderweg."

Woensdag wordt het zo'n 10 graden kouder dan dinsdag, maar de tocht blijft volgens het weeradviesteam van de Vierdaagse "een uitdaging". Dat komt ook doordat de luchtvochtigheid hoger is.

32 Wandelaars beginnen in alle vroegte aan Nijmeegse Vierdaagse

Eerste lopers rond 10.00 uur alweer terug

De eerste deelnemers aan de Vierdaagse waren ver voor het middaguur alweer terug in Nijmegen. Elk jaar probeert een klein aantal lopers als eerste te finishen.

In totaal begonnen woensdagmorgen ongeveer 37.000 lopers aan de Dag van Wijchen. Dit betekent dat ruim 1.800 wandelaars hebben besloten niet te gaan lopen, want er zijn 38.455 startbewijzen opgehaald. Er schreven zich ruim 42.000 mensen in voor de grootste wandeltocht ter wereld.

Het Rode Kruis houdt rekening met veel blaarbehandelingen. Marsleider Sackers heeft toeschouwers aan de kant van de weg opgeroepen wandelaars niet ter verkoeling nat te spuiten, want lopen in natte kleren is onaangenaam en kan schuurwonden veroorzaken.

De lopers komen aan het eind van hun eerste wandeldag terecht bij Roze Woensdag, het lhbtiq+-evenement in het centrum van Nijmegen. Veel wandelaars zijn daarom in het roze gekleed, net als de tienduizenden bezoekers. Niet alle lopers zijn blij met het evenement, want de drukte zorgt in het zicht van de finish vaak voor opstoppingen.