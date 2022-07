Voor de eerste keer in ruim een eeuw is de Nijmeegse Vierdaagse een Driedaagse geworden. De maatregel is genomen uit vrees voor de tropische temperaturen dinsdag. Hitte is vaker een grote tegenstander van de wandelaars en klimaatverandering belooft wat dat betreft weinig goeds voor de toekomst. Kan de Vierdaagse niet beter een lente- of herfstevenement worden, vroegen lezers op ons reactieplatform NUjij. Daar wil de organisatie niet aan, reageert zij.

De Vierdaagse wordt al sinds de eerste editie in 1909 in de derde week van juli gehouden. Daardoor heeft de organisatie veel ervaring met het lopen in de zomer, legt woordvoerder Babs Rijke uit.

"Het is voor ons juist fijn om het in juli te doen. Je mag het ook zeker een traditie noemen, maar we zijn ook gewoon goed voorbereid op warmte. Die is bijna altijd wel een factor. Met lopen in mei of september hebben we juist geen ervaring." Daarnaast is ook de planning van bijvoorbeeld Rijkswaterstaat en de gemeenten gericht op juli.

Ook voor vrijwilligers en deelnemers is het handiger als de Vierdaagse in juli gehouden blijft worden. "Veel deelnemers en vrijwilligers hebben dan vakantie. Die periode willen ze dan graag besteden aan de Vierdaagse, dan hebben ze er de tijd voor", aldus Rijke.

In mei of september is koelte ook geen garantie

Het verplaatsen van het wandelevenement naar de lente of herfst biedt volgens Rijke bovendien geen garanties. Volgens haar is er vooral de laatste jaren minder stabiliteit in de temperatuur gedurende het jaar.

"Het gaat altijd met pieken en dalen. We hebben ook edities in juli gehad waar er sprake was van onderkoeling bij deelnemers. Daarnaast kan het ook in mei en september 30 graden worden, dus die zekerheid heb je nooit."

Hoewel in Nederland de temperatuur ook buiten de zomer tot meer dan 30 graden kan oplopen, komt dat met afstand het vaakst voor in juli en augustus. De laatste tropische dag in mei was in 2018, toen het op 29 mei 30,7 graden werd in De Bilt. In 2020 werd nog een hitterecord voor september gevestigd met 35,1 graden in Gilze-Rijen.

Sterfgevallen door de hitte in 2006

Nadat er tijdens de editie van 2006 twee wandelaars overleden als gevolg van de hoge temperaturen, liet de organisatie onderzoeken of de Vierdaagse ook op een ander moment in het jaar kon. "Maar de uitkomst daarvan was dat er geen geschikte alternatieve periode was waarin de weersomstandigheden gunstiger waren en alle andere omstandigheden hetzelfde bleven", zegt Rijke.

Als gevolg van de sterfgevallen zijn wel strengere protocollen omtrent hitte ingesteld. Meer waterpunten op tropische dagen bijvoorbeeld. Marsleider Henny Sackers noemde de weersomstandigheden dinsdag "slechter dan 2006". Vandaar dat die openingsdag is geschrapt. Voor de rest van de week vindt de organisatie extra maatregelen nog niet nodig.

"We houden de weersomstandigheden nauwgezet in de gaten en overleggen iedere ochtend. Woensdag wordt het ook weer warm, maar daar nemen we dinsdag pas een beslissing over. We kijken daarbij naar een combinatie van factoren, zoals temperatuur, vochtigheid en wind. Het schijnt woensdag bijna 10 graden te gaan schelen, maar dat weten we dinsdag pas zeker."

De organisatie heeft enkele berichten ontvangen van mensen die toch willen lopen dinsdag, maar Rijke benadrukt dat dat "echt onverstandig" is. "Er zijn onderweg geen faciliteiten, zoals waterpunten of medische controleposten. Ook is de route op sommige plekken simpelweg gesloten. We kunnen mensen niet fysiek gaan tegenhouden, maar we raden het echt ten zeerste af."