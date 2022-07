De eerste wandeldag van de Nijmeegse Vierdaagse gaat dinsdag niet door. Vanwege de verwachte extreme hitte vindt de organisatie het niet verantwoord om wandelaars die dag op pad te sturen. De Vierdaagse begint nu op woensdag en bestaat uit drie dagen.

Volgens marsleider Henny Sackers is het "code rood" voor Nijmegen en de Betuwe, waar het wandellegioen de eerste dag doorheen zou trekken. Alternatieve scenario's, zoals eerder starten of de routes inkorten, waren volgens hem "niet toereikend". "De omstandigheden zijn slechter dan 2006", zei hij. Tijdens de editie van dat jaar kwamen twee lopers om het leven vanwege de tropische hitte.

Alle weerbureaus verwachten dat de temperatuur dinsdag oploopt tot boven de 35 graden. Weerplaza gaat op dit moment uit van een maximumtemperatuur van 39 graden in Nijmegen.

"Het lijkt wel alsof er een vloek rust op de 104e editie", zei Sackers over het feit dat de Vierdaagse weer niet onder normale omstandigheden kan plaatsvinden. De afgelopen twee jaar werd het evenement afgelast vanwege de toen geldende coronamaatregelen.

Verder drukte Sackers deelnemers op het hart om dinsdag niet op eigen houtje alsnog te gaan lopen. "Zoek vooral de koelte op en doe het rustig aan", zei hij.

68 Vierdaagse schrapt eerste dag om hitte: ‘Wandelen niet verantwoord’

Rest van de week minder warm

Inspanningsfysioloog Maria Hopman van het Radboudumc in Nijmegen is verbonden aan het wandelevenement. Vrijdag sprak zij haar zorgen al uit over het wandelen in de hitte. Meteorologen noemden het laten doorgaan van de eerste dag van de Vierdaagse onverantwoord. Rijkswaterstaat waarschuwde dat de temperatuur van het asfalt dinsdag boven de 50 graden kan uitkomen.

Ook de rest van de Vierdaagse-week blijft het warm, maar de temperaturen zijn dan niet meer zo extreem. Woensdag wordt het naar verwachting 28 graden in Nijmegen. Vanwege de hoge luchtvochtigheid kan het wel benauwd aanvoelen. Donderdag en vrijdag wordt het 25 graden.

Langs het wandelparcours worden veel waterposten neergezet. Ook hebben vrijwilligers van het Rode Kruis instructies gekregen over hitteverschijnselen bij lopers.

Marsleider Henny Sackers (midden) zei zondagmiddag tijdens een persconferentie op de Wedren in Nijmegen dat de eerste wandeldag van de Vierdaagse dinsdag niet doorgaat. Marsleider Henny Sackers (midden) zei zondagmiddag tijdens een persconferentie op de Wedren in Nijmegen dat de eerste wandeldag van de Vierdaagse dinsdag niet doorgaat. Foto: ANP

Twee deelnemers overleden tijdens snikhete editie in 2006

Aan de Vierdaagse doen ruim 44.000 mensen mee. Er zijn drie afstanden: 30, 40 en 50 kilometer. Militairen lopen elke dag 40 kilometer, terwijl ze 10 kilo aan bepakking dragen. Russische militairen mogen dit jaar niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne. De Vierdaagse eindigt vrijdag op de Sint Annastraat, de Via Gladiola, net buiten het centrum.

In 2006 overleden twee mensen tijdens een snikhete editie van de Vierdaagse. De organisatie brak het evenement na die eerste wandeldag meteen af. Veel lopers raakten destijds onwel op de schaduwloze dijk langs de Waal. Sinds een paar jaar is de route op de eerste dag omgekeerd, waardoor wandelaars meteen in de ochtend al over de dijk trekken.

Bij eerdere warme edities van de Vierdaagse werd de route ingekort of mochten de lopers langer over hun tocht doen.

Volg dit onderwerp Volgen Krijg een melding bij nieuws over de Nijmeegse Vierdaagse.

Noodverordening om geplande boerenacties

Overigens geldt in Nijmegen ook een noodverordening. Die heeft niets te maken met de hitte, maar alles met geplande boerenacties rond de Vierdaagse en de Vierdaagsefeesten. De maatregel is sinds vrijdagavond van kracht en geldt tot zaterdagmiddag 23 juli.

Met een noodverordening kunnen de autoriteiten in een bepaald gebied strenger optreden dan volgens de gewone wet mag. Ze kunnen bijvoorbeeld die plek ontruimen, straten afsluiten of samenscholingen verbieden.