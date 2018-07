41.006 wandelaars lopen 102e Vierdaagse uit

Dinsdag gingen 44.480 mensen uit 84 landen van start om elke dag 30, 40 of 50 kilometer af te leggen door Gelderland, Brabant en Limburg.

Wandelaars en toeschouwers hebben vrijdag last gehad van de warmte. Het Rode Kruis had vrijdag volgens een woordvoerster de handen vol aan klachten die met oververhitting te maken hadden.

Ook op de tribunes langs het parcours van de feestelijke intocht over de Nijmeegse Sint Annastraat vielen mensen flauw in de brandende zon. Ernstige ongelukken zijn er voor zover bekend niet gebeurd.

Hoogleraar sanctierecht Henny Sackers is tevreden over zijn eerste Vierdaagse als marsleider. ''Het is fantastisch verlopen. Ik ben een tevreden mens. En een moe mens na deze week'', zei hij.

Burgemeester

Ook de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls was vrijdag ''heel tevreden.'' ''Als het vrijdagavond ook allemaal goed gaat, is er nagenoeg niets gebeurd terwijl het in de stad drukker was dan ooit.''

Bruls staat wel langs de Vierdaagseroute, maar gaat nooit naar de Vierdaagsefeesten in de stad. ''Als er iets gebeurt, ben ik ook niet zomaar door de propvolle stad heen. Ik hou me achter de schermen met de veiligheid bezig.''

Recordhouder

Nijmegenaar Bert van der Lans (86) voltooide vrijdag zijn 71e Vierdaagse. Hij blijft daarmee de recordhouder onder de Vierdaagselopers. De drie negentigjarigen die dinsdag van start gingen in Nijmegen moesten allen voor vrijdag opgeven.

Het centrum van Nijmegen stroomde vrijdagmiddag al vol voor de laatste dag van de Vierdaagsefeesten, die tot vrijdag middernacht duren. De 49e editie van de feesten heeft alle records gebroken qua bezoekersaantallen. De organisatie denkt dat er tot en met vrijdag ruim 1,6 miljoen mensen in Nijmegen hebben gefeest.