Veteraan in rolstoel als eerste binnen op laatste dag Nijmeegse Vierdaagse

Van Dort ging vrijdag zo snel over het parcours, dat de pontonbrug over de Maas bij Cuijk in Brabant nog niet gereed was. Deze brug werd speciaal voor de Vierdaagse aangelegd. De rolstoeler is daarom met een speedboot overgezet, vertelde hij na terugkomst in Nijmegen.

Ook op de andere dagen was de rolstoeler vaak sneller dan de verkeersregelaars die afzettingen op het parcours moesten regelen.

Van Dort verloor zijn benen tijdens een missie in de Afghaanse provincie Uruzgan. Behalve Van Dort doen nog 24 rolstoelers mee aan de Vierdaagse. Zij zijn met ruim 41.000 anderen vrijdagmorgen nog onderweg naar de feestelijke intocht in Nijmegen.

Drie negentigplussers die meededen aan de Vierdaagse hebben de finish niet gehaald. De laatste hoogbejaarde die donderdag nog van start ging meldde zich 's avonds niet bij de finish, aldus de organisatie van de Vierdaagse.

In de leeftijdsgroep van tachtig tot en met negentig jaar schreven zich dit jaar 281 mensen in. Tot deze groep bejaarde lopers behoort ook Vierdaagse-recordhouder Bert van der Lans (86) uit Nijmegen. Hij hoopt vrijdag zijn 71e Vierdaagse te voltooien. Hij is vrijdag gestart volgens de Vierdaagse-organisatie, hoewel hij het donderdag al erg moeilijk had.

Vierdaagsefeesten

Donderdag waren er op de Vierdaagsefeesten meer bezoekers dan ooit in het 49-jarige bestaan van de feesten. Er waren 265.000 feestvierders in de stad. Het bezoekersaantal wordt elke dag geteld via de camerabeelden waarmee de politie de feesten in de gaten houdt.

De festiviteiten, die zaterdag begonnen en tot en met vrijdagavond duren, hebben dit jaar alle records gebroken. Elke dag waren er ongeveer tienduizend feestvierders meer in de stad dan in andere jaren. Festivaldirecteur Teddy Vrijmoet denkt dat het aanhoudend mooie weer een grote rol speelt: ''De mensen hebben al een poos aan het strand en aan het water gezeten, ze zijn alweer toe aan wat anders.''

Verkeer

Op de snelwegen A50 en A73 bij Nijmegen staan vrijdagochtend lange files, zo waarschuwen ANWB en Rijkswaterstaat. Ook voor de Waalbrug aan het eind van de A325 tussen Arnhem en Nijmegen loopt het verkeer vast.

Vanwege de intocht zijn doorgaande wegen in Nijmegen afgesloten. Het stadscentrum is vanaf 12.00 uur op slot. In en rond de stad gelden tal van omleidingen en wegafzettingen.

Doorgaand verkeer kan de regio Nijmegen beter mijden, adviseren de verkeersdiensten. De NS en regionale vervoerders zetten extra treinen en bussen in, die tot in de vroege ochtenduren van zaterdag rijden.

Geen incidenten

Het grootste meerdaagse feest van Nederland is tot vrijdag zonder incidenten verlopen, zegt de politie. De eerste dagen gaven de honderden openbare toiletten stankoverlast, maar sinds maandag gebruiken de schoonmakers water met citroen- en kersenlucht.

Tot vrijdag zijn de feesten door ruim 1,3 miljoen mensen bezocht. Op vrijdagavond komen altijd de meeste festivalgangers naar de stad.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!