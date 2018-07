607 wandelaars vallen uit op eerste dag Vierdaagse

Vorig jaar vielen 792 deelnemers uit op de eerste wandeldag. Het was toen net als dit jaar warm onderweg, maar de luchtvochtigheid was ook hoger.

Twee wandelaars hebben dinsdag een 'gele kaart' gekregen van controleurs onderweg. In beide gevallen ging het om lopers die afzettingen op de route negeerden. Twee mensen in een rolstoel kregen een time-out van twintig minuten opgelegd, omdat zij zo snel over het parcours reden dat verkeersregelaars nog niet op hun plek stonden.

Volgens Vierdaagse-arts Ernst-Paul Van Etten was het dinsdag vooral in de middag weliswaar erg warm, maar was het droog en stond er een windje. "Prima wandelweer", vond hij.

De tocht gaat woensdag verder met 43.873 lopers. De tweede dag van de Vierdaagse voert door het Land van Maas en Waal.