Eerste lopers van start in Nijmeegse Vierdaagse

De eerste wandeldag staat bekend als de Dag van Elst. De lopers trekken door de Betuwe richting Arnhem en komen via Bemmel weer terug naar Nijmegen.

Veruit de meeste Vierdaagselopers leggen 40 kilometer per dag af. Onder hen zijn ook bijna alle zesduizend militaire deelnemers, die de 40 kilometer moeten afleggen met 10 kilo bepakking op de rug. De volgepakte rugzak wordt elke dag gewogen op Kamp Heumensoord, waar de militairen verblijven. Alleen bij uitzonderlijke omstandigheden, zoals tropische hitte, mogen ze de bepakking laten staan.

Aan de Vierdaagse doen dit jaar 82 nationaliteiten mee. Drie deelnemers zijn 91 jaar of ouder. Vorig jaar liepen 38.409 mensen de Vierdaagse uit.

Warme dag

De deelnemers aan de Vierdaagse in Nijmegen wacht dinsdag een warme, droge wandeldag. De wandelaars steken dinsdag direct na de start de Waalbrug over en lopen vervolgens 30, 40 of 50 kilometer door de Betuwe.

Tot twee jaar geleden moesten alle lopers de laatste kilometers afleggen over de Oosterhoutsedijk langs de Waal. Op de dijk is geen schaduwplekje te vinden. De smalle dijk is ook slecht bereikbaar voor hulpverleners. Vorig jaar is de wandelroute op de eerste dag omgedraaid, zodat de lopers nu in de koele ochtenduren over de dijk gaan. Dat gebeurt dit jaar opnieuw.

De organisatie van de Vierdaagse en het Rode Kruis raden de lopers aan regelmatig en voldoende te drinken, af en toe iets zouts te eten, een natte handdoek in de nek te leggen, een petje te dragen en veel zonnebrandcrème te gebruiken. Ook de duizenden toeschouwers langs de route moeten op zichzelf letten.

Voor het Rode Kruis is de Vierdaagse de grootste klus van het jaar. Er zijn ongeveer duizend vrijwilligers aan het werk.

