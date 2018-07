Extra treinen en bussen beschikbaar voor bezoekers Vierdaagse

Politie en gemeente raden het openbaar vervoer dringend aan, want in en rond Nijmegen loopt het autoverkeer in de Vierdaagse-week elke dag vast. Bovendien gelden er elke dag andere afzettingen en omleidingen in de wijde regio.

De NS laat dagelijks meer en langere treinen van en naar Nijmegen rijden. Ook rijden er elke dag nachttreinen. Via internet is met 20 procent korting een Vierdaagse-retour te koop. Het regionale openbaarvervoerbedrijf Arriva zet eveneens extra nachttreinen in, die ook van en naar Noord-Limburg en Noord-Brabant rijden.

Busbedrijf Breng laat een speciale vroegbus rijden om wandelaars op tijd aan de start te brengen. Deze vroegbus in de nachtelijke uren is alleen toegankelijk voor lopers die een Blarenpas hebben.

Voor de feestvierders rijden er andere nachtbussen. Er is geen ov-chipkaart nodig om een kaartje te kopen, maar in de bus kan niet met contant geld afgerekend worden.