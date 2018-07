Recordaantal nationaliteiten loopt mee met Vierdaagse Nijmegen

Vorig jaar liepen mensen uit 72 landen mee met 's werelds populairste wandeltocht. Er doen dit jaar voor het eerst lopers uit onder meer Gambia, Eritrea en Oman mee.

Toen Nederland in 1928 de Olympische Spelen organiseerde, liepen er voor het eerst buitenlanders mee met het wandelevenement. Het ging toen om Duitsers, Noren, Britten en een enkele Fransman. In het buitenland is de Nijmeegse Vierdaagse met name populair onder militairen.

De zesduizend militaire deelnemers verblijven tijdens de Vierdaagse op het speciaal opgebouwde Kamp Heumensoord. Daar is de bewaking dit jaar verder opgeschroefd vanwege de dreigingssituatie in Nederland, zegt commandant Jeroen Velders.

Leeftijd

De oudste deelnemer van dit jaar is geboren in 1925. Uit privacyoverwegingen kan de organisatie de exacte leeftijd niet bekendmaken. Vorig jaar was de oudste inschrijver 94 jaar, maar deze Amsterdammer besloot uiteindelijk toch niet van start te gaan. Een negentigjarige uit Heerenveen voltooide vorig jaar als oudste de wandeltocht.

Zes Nederlandse kinderen zijn de jongste deelnemers. Zij worden allemaal op 31 december van dit jaar twaalf, de minimumleeftijd om mee te mogen doen.

