Deelnemers Nijmeegse Vierdaagse betalen opnieuw meer inschrijfkosten

De organisatie liet donderdag weten dat de prijs dit jaar meer is toegenomen dan ''gebruikelijk was in eerdere jaren'', onder meer omdat verplichte veiligheids- en verkeersmaatregelen toenemen. Ook komt er minder geld binnen van sponsoren.

De 102e editie van de vierdaagse is van 17 tot en met 20 juli. Net als vorige keer mogen er 47.000 mensen aan meedoen.

Net als vorig jaar wordt de route van de eerste dag in omgekeerde richting gelopen. Daardoor lopen deelnemers niet meer de laatste kilometers van die dag over de schaduwloze dijk door de Betuwe, iets wat zeker bij hitte erg zwaar kan zijn. Ook veiligheidsdiensten waren tevreden over de 'nieuwe' route.

Vorig jaar liepen 38.409 wandelaars de wandeltocht uit.