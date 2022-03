De Vierdaagse kent iedere dag een andere route door het Gelderse, Brabantse of het Limburgse land, in de wijde omgeving van de stad Nijmegen. Traditiegetrouw staat er iedere dag een andere plaats centraal in de buurt van Nijmegen. De eerste wandeldag heet De dag van Elst, de tweede De dag van Wijchen, de derde De dag van Groesbeek en tot slot de vierde De dag van Cuijk.