Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert om de komende weken versoepelingen, zoals het uitbreiden van de maximaal 75 procent bezetting tijdens evenementen, niet door te voeren. De herfst- en winterprognoses voor het verloop van de besmettingen met het coronavirus zijn volgens het adviesorgaan ongunstiger dan eerder verwacht. Het demissionaire kabinet volgt het advies op.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over het coronavirus

Het kabinet besluit begin november of er al dan niet verder wordt versoepeld. Het OMT komt op 29 oktober bij elkaar om de stand van zaken te bespreken en het demissionaire kabinet vervolgens te adviseren. Dan kan het beter een inschatting maken van wat mogelijk is.

"Naarmate we een aantal weken verder zijn, wordt de prognose nauwkeuriger en de risico's van eventuele versoepelingen beter omschreven", aldus het team.

Het OMT baseert het advies op het geschetste beeld van het verloop van de epidemie en het aantal meldingen. Ook het reproductiegetal, de modellen over de verwachting van de ziekenhuis- en intensivecareopnamen en de onzekerheden door het momenteel uiteenlopen van de prognoses zijn voor het adviesorgaan redenen om te adviseren de nu geldende coronamaatregelen niet te versoepelen.

Het OMT spreekt van "een kantelpunt in de epidemiologische situatie" nadat twee weken geleden eerder de laatste versoepelingen waren ingegaan. Als er niet verder wordt versoepeld en het aantal contacten hetzelfde blijft, komen er mogelijk tot vierhonderd mensen op de intensive care terecht. Volgens de officiële cijfers liggen er momenteel 138 mensen met COVID-19 op de ic.

OMT adviseert langere geldigheid coronapas na coronabesmetting

Het OMT adviseert ook om de termijn voor een geldig coronatoegangsbewijs na een doorgemaakte besmetting te verlengen naar een jaar. Nu is dat nog een half jaar.

De experts houden de mogelijkheid open dat deze termijn zelfs nog verder wordt opgerekt, maar willen hier eerst verder onderzoek naar doen. Er is nu nog niet genoeg informatie over hoeveel mensen weer ziek worden of zelfs ernstige klachten krijgen nadat ze eerder al corona hebben gehad.

Vorige week vrijdag zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dat het nog te vroeg was om te oordelen wat er na 5 november met het CTB moet gebeuren. Ook hij zei toen dat er nog veel onzeker is en dat pas later het effect van de versoepelingen zichtbaar wordt.