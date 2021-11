Vanaf 25 september heeft iedereen die bijvoorbeeld een sportwedstrijd of café wil bezoeken een coronatoegangsbewijs nodig. Per 6 november geldt dat voor meer locaties. In sommige gevallen heb je juist geen coronapas nodig. Waar heb je een QR-code nodig en waar niet?

Met het coronatoegangsbewijs kun je laten zien dat je gevaccineerd bent, onlangs van COVID-19 hersteld bent of negatief getest bent. De coronapas kan zowel digitaal als op papier zijn.

Waar heb ik een coronatoegangsbewijs nodig? hotel

restaurant

café

nachtclub

buitenterras

festival

kermis

evenement (binnen en buiten)

bioscoop

theater

museum

monumenten

professionele sportwedstrijd

sportbeoefening binnen (achttien jaar en ouder)

sportkantine

kleedkamer

muziekles, schilderles, dans en toneel (achttien jaar en ouder)

Waar heb ik géén coronatoegangsbewijs nodig? bibliotheek

afhaalrestaurant

uitvaartcentrum

kerk

sinterklaasintocht

pretpark

dierentuin

buitensport, zoals amateurvoetbal