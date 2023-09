Podcast Deel 1 | Verscheurd door de wolf: 'Ze rennen voor hun leven'

In deze eerste aflevering van Verscheurd door de wolf is NU.nl-verslaggever Job van der Plicht op de Veluwe. Hij gaat op bezoek bij boswachter Frank Gerritsen die vol enthousiasme zijn bos vol heeft gehangen met wildcamera's om de wolf in zijn bos te zien. Ook bezoekt hij boer Gert-Jan Brouwer, die vertelt over hoe hij met de hele boerenstand van Stroe op jacht ging naar wolven op zijn land.

Beluister hier de eerste aflevering: Beluister ook meteen de tweede aflevering Aflevering twee van Verscheurd door de wolf gaat over Toska en Van Haaften. Zij vormen een wolvenpaar dat leefde in de bossen van de West-Veluwe, maar het niet overleefde. NU.nl-verslaggever Job van der Plicht zoekt uit wat er is gebeurd met de wolven. Abonneer je op de podcast De aflevering van deze podcast verschijnen eerst op NU.nl en daarna pas in de podcastapps. Ingelogde gebruikers hebben dus eerder toegang tot de aflevering. De podcast telt vijf delen. Elke week verschijnt een nieuwe aflevering. Als je abonneert op de podcast krijg je een melding wanneer een nieuwe aflevering verschijnt. Abonneer je op Verscheurd door de wolf Krijg een melding als er een nieuwe aflevering verschijnt Blijf met meldingen op de hoogte