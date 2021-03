Ook in de drie bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint-Eustatius zijn inmiddels de stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen geteld. Op Bonaire en Saba kreeg het CDA de meeste stemmen, terwijl op Sint-Eustatius nieuwkomer Ubuntu Connected Front (UCF) aan het langste eind trok.

Op Sint-Eustatius heeft UCF de helft van de stemmen behaald (50,5 procent). Daarmee stoot de nieuwe partij, die tegen ongelijkheid wil strijden, het CDA van de troon, dat vier jaar geleden nog 78,2 procent van de stemmen binnensleepte. De christendemocraten staan nu op de tweede plaats met ongeveer een derde van de stemmen.

Tot dusver heeft UCF 1.575 stemmen gehaald in heel Nederland. Op Sint-Eustatius kreeg UCF 320 stemmen.

De opkomst op het Caribisch-Nederlandse eiland was 33,8 procent. Dat is hoger dan de 23,3 procent van vier jaar geleden.

D66 niet langer grootste partij op Bonaire

Op Bonaire is het CDA de grootste partij geworden. Vier jaar geleden was dat nog D66.

Het CDA kreeg er 28,6 procent van de stemmen, D66 volgt op afstand met 14,3 procent. In 2017 was het omgekeerde het geval, met min of meer soortgelijke percentages.

Forum voor Democratie is op Bonaire, net als op het vasteland, flink gegroeid, van 1,5 procent in 2017 naar 4,2 procent nu. BIJ1 stond toentertijd op 1,5 procent van de stemmen. Dat percentage steeg naar 2,6 procent nu.

De opkomst van de kiezers was op Bonaire met 22,6 procent iets hoger dan vier jaar geleden.

Staatssecretaris Knops (CDA) grote winnaar op Saba

Op Saba hebben de inwoners ruim voor het CDA en in het bijzonder staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestemd. De partij werd met 192 stemmen de grootste, waarvan er 180 naar Knops gingen. Hij is de afgelopen vier jaar veel op het eiland geweest.

De opkomst op Saba was relatief hoog: 49,9 procent van de 907 stemgerechtigden ging naar de stembus. In 2017 was dat nog 43,3 procent.

De tweede partij op Saba is BIJ1 met 113 stemmen, waarvan 105 voor de van Saba afkomstige Lysanne Charles.

In 2017 was D66 nog de grootste partij op Saba met 115 stemmen. De partij kreeg er nu 42. De vierde partij is de VVD met 28 stemmen, waarvan 15 voor minister Tamara van Ark die graag gezien is op het kleinste Caribische eiland van het koninkrijk.