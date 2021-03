Dat de voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen op een overwinning van de VVD duidt, sluit aan bij de verwachtingen die buitenlandse media hadden. De echte verrassing is volgens deze media het grote aantal zetels dat D66 onder leiding van Sigrid Kaag lijkt te hebben behaald.

The Guardian: 'Teflon-Mark' lijkt ongedeerd uit antilockdownprotesten en toeslagenaffaire te zijn gekomen

VVD-lijsttrekker Mark Rutte heeft met zijn partij de verkiezingen op "overweldigende" wijze gewonnen, schrijft de Britse krant The Guardian. De krant omschrijft de verkiezingen als een "referendum over de tevredenheid over het coronabeleid".

Ondanks de onrust rond dit beleid en de toeslagenaffaire, waardoor het kabinet in januari zijn ontslag indiende, blijft demissionair premier Rutte onverminderd populair. 'Teflon-Mark', die zo wordt genoemd omdat schandalen geen invloed op zijn populariteit lijken te hebben, is volgens de krant wederom ongeschonden uit de affaires gekomen.

Het Nieuwsblad: Weg naar regeringsvorming oogt eenvoudig

Volgens de Belgische krant Het Nieuwsblad lijdt het geen twijfel dat de VVD de grote winnaar van de verkiezingen is. Dat kwam ook volgens de zuiderburen niet als een verrassing: "Vriend en vijand waren ervan overtuigd en ook de peilingen wezen stuk voor stuk in die richting."

Vanwege het grote aantal zetels dat D66 heeft behaald, lijkt de weg naar regeringsvorming eenvoudiger dan werd verwacht, schrijft de krant.

Le Monde: D66 is de 'echte verrassing' van de verkiezingen

De verkiezingen van woensdag kenmerkten zich vooral door een grote opkomst, constateert de Franse krant Le Monde. Dat de VVD volgens de eerste prognoses een overwinning heeft behaald, is ook volgens deze krant niet verrassend.

Le Monde noemt D66 de echte verrassing: "Sigrid Kaag, de 59-jarige meertalige diplomaat die met name carrière maakte bij de Verenigde Naties, is een zeer populaire figuur geworden die duidelijk zowel stemmen van rechts als links wist te vergaren", schrijft de krant.

Der Spiegel: Mark Rutte 'zoals verwacht' de winnaar, verrassing in strijd om tweede plaats

Ook de Duitse krant Der Spiegel noemt de overwinning van de VVD verwacht. "Blijkbaar hebben noch de kinderopvangtoeslagenaffaire, noch het relatief grote aantal coronabesmettingen de populariteit van de premier doen afnemen", aldus de krant. De strijd om de tweede plaats noemt het medium verrassend. De PVV delft daarin het onderspit.

Der Spiegel benadrukt dat waarschijnlijk maar liefst zeventien partijen in de Tweede Kamer komen. Daar zitten ook partijen bij die minder dan 5 procent van de stemmen hebben gekregen. In Duitsland zouden partijen met zo'n klein aandeel van de stemmen niet in het parlement komen.

El País: Tweede Kamerverkiezingen waren 'buitengewoon'

De Spaanse krant El Paìs noemt deze verkiezingen buitengewoon. Zo verliep de campagne vanwege het coronavirus anders dan gebruikelijk en zorgde een vernietigend rapport over de toeslagenaffaire ervoor dat het kabinet eerder dit jaar zijn ontslag indiende.

De krant noemt management de sterke kant van Rutte. Volgens El Paìs is een groot deel van de kiezers hierin meegegaan: "Want dit is wat de kiezer nodig denkt te hebben tijdens een pandemie: een manager."