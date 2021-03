Ondanks de aanvankelijke problemen bij het tellen van de briefstemmen zijn tot nu toe heel weinig stemmen ongeldig verklaard. Ongeveer 0,2 procent van alle stemmen is ongeldig in de ruim tweehonderd gemeenten die hun uitslagen al hebben doorgegeven aan de verkiezingsdienst van het ANP. Dat is vergelijkbaar met vier jaar geleden.

In Olst-Wijhe zijn naar verhouding de meeste stemmen ongeldig verklaard. Zo'n 0,6 procent van alle uitgebrachte stemmen in de gemeente aan de IJssel telde niet mee. Dat is drie keer zo veel als vier jaar geleden.

In Vaals is 0,4 procent van de stemmen ongeldig, maar dat is minder dan bij de vorige Kamerverkiezingen.

Veel ongeldige stemmen toch goedgekeurd

Bij het tellen van de eerste briefstemmen op maandag bleek dat veel ouderen het stembiljet en de stempas in dezelfde envelop hadden gestopt. Dat mocht in eerste instantie niet, en leidde ertoe dat in bijvoorbeeld de gemeente Bernheze 8,5 procent van de briefstemmen ongeldig was.

De minister heeft daarom in overleg met de Kiesraad en de Raad van State de procedure aangepast: ook de envelop met het stembiljet mocht worden geopend als wordt vermoed dat de stempas hierin zit.

Als de stempas er inderdaad in zat en geldig was, mocht de geopende envelop in de stembus worden gedaan zonder dat de medewerker van het stembureau het stembiljet inziet. "Op die wijze blijft het stemgeheim gewaarborgd", schreef Ollongren.