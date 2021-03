Miljoenen Nederlanders brengen woensdag op de laatste dag van de Tweede Kamerverkiezingen hun stem uit. Om 5.15 uur werd op treinstation Nijmegen het eerste stembureau geopend. Inmiddels zijn alle ruim 8.800 stemlocaties open. De in totaal circa 13,2 miljoen stemgerechtigden kunnen tot 21.00 uur hun stem uitbrengen.

Net als bij de vorige verkiezingen zijn woensdag stembureaus op bijzondere locaties geopend. Zo kunnen mensen terecht in Het Concertgebouw in Amsterdam en in de Eerste Kamer in Den Haag. In de hoofdstad is er een silent disco bij de locatie Tolhuistuin. Om 7.30 uur ging in het Overijsselse Marle traditiegetrouw het kleinste stembureau open. Stemmers kunnen ook terecht bij zo'n veertig NS-stations.

Vanwege het coronavirus konden mensen al sinds maandag bij een van de circa zestienhonderd stemlokalen hun stem uitbrengen. Op die manier hoopte het kabinet de drukte te spreiden.

Voor alle stembureaus gelden speciale maatregelen om de kans op een besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Zo worden potloden, stemhokjes, tafels en andere voorwerpen in de stemlokalen geregeld schoongemaakt. In sommige gemeenten krijgen alle kiezers een eigen rood potlood dat ze daarna mee naar huis mogen nemen.

De avondklok tussen 21.00 en 4.30 uur is overigens ook op woensdag van kracht. Er geldt wel een ontheffing voor mensen die net naar het stembureau zijn geweest of bij de verkiezingen helpen.

Lijsttrekkers brengen hun stem uit

De meeste lijsttrekkers zullen in de loop van woensdagochtend hun stem uitbrengen. Sigrid Kaag van D66 heeft even voor 8.00 uur in Den Haag als eerste lijsttrekker haar stem uitgebracht. Demissionair premier Mark Rutte (VVD) volgde om 9.30 uur.

Er doen dit jaar 37 partijen mee aan de verkiezingen en dat is een naoorlogs record. Alleen in 1922 deden met 53 meer partijen mee. Kiezers kunnen woensdag kiezen uit 1.579 kandidaten, een forse stijging in vergelijking met 2017, toen 1.116 mensen kandidaat waren.

In Nijmegen werden de briefstemmen dinsdag al gecontroleerd op geldigheid. In Nijmegen werden de briefstemmen dinsdag al gecontroleerd op geldigheid. Foto: ANP

Poststemmen worden geteld

Vanwege het coronavirus mochten zeventigplussers hun stem dit jaar via de post uitbrengen. Ongeveer 2,4 miljoen kiesgerechtigden kwamen daarvoor in aanmerking. Sinds woensdag 7.30 uur worden de briefstemmen van 15 en 16 maart geteld. De tellingen vinden plaats in aparte briefstembureaus.

Demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) paste dinsdag de procedure aan, omdat meerdere gemeenten hadden geconstateerd dat er veel problemen met poststemmen waren. Onder meer de Noord-Brabantse gemeente Bernheze ontving enveloppen met daarin zowel een stempas als een stembiljet. Daardoor was zo'n 8,5 procent van de ingediende poststemmen ongeldig.

Op stembureaus mogen de enveloppen straks worden geopend om te controleren of er een stempas in zit. Als de stempas er inderdaad in zit en geldig is, mag de geopende envelop in de stembus worden gedaan zonder dat de medewerker van het stembureau het stembiljet inziet.

