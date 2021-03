Nadat meerdere gemeenten hadden geconstateerd dat er veel problemen met poststemmen zijn, heeft demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) de procedure aangepast. Op stembureaus mogen straks de enveloppen worden geopend om te controleren of er een stempas in zit, schrijft de minister dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Onder meer de Noord-Brabantse gemeente Bernheze ontving enveloppen met daarin zowel een stempas als een stembiljet. Daardoor was zo'n 8,5 procent van de ingediende poststemmen ongeldig.

Ook andere gemeenten hebben dergelijke signalen, schrijft Ollongren. De minister heeft daarom in overleg met de Kiesraad en de Raad van State de procedure aangepast: ook de envelop met het stembiljet mag worden geopend als wordt vermoed dat de stempas hierin zit.

Als de stempas er inderdaad in zit en geldig is, mag de geopende envelop in de stembus worden gedaan zonder dat de medewerker van het stembureau het stembiljet inziet. "Op die wijze blijft het stemgeheim gewaarborgd", schrijft Ollongren.

Vanwege het coronavirus mogen zeventigplussers dit jaar hun stem ook via de post uitbrengen. Daarvoor hebben ze twee enveloppen ontvangen: een envelop voor het stembiljet met de tekst 'Deze envelop is alleen voor het briefstembiljet' en een retourenvelop.

Het ingevulde stembiljet moet in een dichtgeplakte envelop in de retourenvelop worden gestopt, waar ook de ondergetekende stempas in moet. Door het stembiljet in een aparte, gesloten envelop te stoppen en bij de stempas weg te houden, blijft geheim op welke partij de kiezer heeft gestemd.

