Rutte en Wilders aan elkaar gewaagd

Mark Rutte en Geert Wilders lieten gisteravond in hun een-op-eenduel bij Pauws Verkiezingsdebat wederom zien de beste debaters van het Binnenhof te zijn.

Allebei zijn ze vanuit hun eigen uitgangspunt effectief: Rutte wilde zich positioneren als de crisismanager die verantwoordelijkheid durft te nemen in het belang van alle Nederlanders.

Wilders probeerde juist zieltjes te winnen door de premier neer te zetten als naïef, onbetrouwbaar en juist een 'verkwanselaar' van Nederlandse belangen.

Wat helpt is dat ze elkaar al twintig jaar kennen en dus precies elkaars kracht en zwakheden kennen. Zo bleef Rutte ijzig kalm na de zoveelste woeste tirade van Wilders. Op zijn beurt trachtte de PVV-leider zich te beheersen als hem verweten werd een wegloper te zijn die geen verantwoordelijkheid durft te nemen. Wilders ontplofte alleen even toen Rutte het waagde om quasi-terloops de in opspraak geraakte PVV'er Dion Graus te noemen.

Dat het pittige duel halverwege werd onderbroken voor een vriendelijke noot (over de liefde voor dieren en Wilders' wens om na zijn pensionering boeken te gaan schrijven op een tropisch eiland) zal voor de kijker enigszins verwarrend zijn geweest. De jolige stemming stond immers in scherp contrast met alle grofheden, boosheid en verwijten van daarvoor.

De komende dagen staan de kemphanen nog twee keer in grote tv-debatten tegenover elkaar. Beide campagneteams hebben slim uitgedokterd dat zij vlak voor de verkiezingen samen prominent in beeld zijn. De enigszins kunstmatige tweestrijd zal hen beide goed doen in de peilingen, zullen ze hopen.

Bleker stemt Forum, wegloopmoment Baudet

Opvallende steun voor Forum voor Democratie. Voormalig CDA-staatssecretaris Henk Bleker liet donderdag weten te kiezen voor de partij van Baudet. Het landbouwbeleid zou een belangrijke motivatie zijn.

Overigens had Baudet donderdagavond weer een wegloopmomentje. Bij Jinek beviel de bijdrage van cabaretier Martijn Koning hem niet en beende hij de studio uit. Het was sowieso een weinig amusant bezoek voor de FvD-leider. In de uitzending had zijn oude compagnon in de Kamer - Theo Hiddema - gesteld dat Baudet zelf meedeed aan de "racistische drek" in appgroepjes van de partij.

GroenLinks laat klimaatplannen VVD doorrekenen

Het is natuurlijk een campagnestunt van GroenLinks, maar wel eentje die ze zullen gaan inzetten om Mark Rutte mee om de oren te slaan: hun eigen klimaatdoorrekening van het verkiezingsprogamma van de VVD.

De liberalen durfden hun programma niet te laten doorrekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving. GroenLinks besloot het VVD-programma daarom op te sturen naar een ander onderzoeksbureau en daaruit zou blijken dat slechts een uitstootreductie van 41 procent wordt gehaald in 2030 (ten opzichte van 1990). De VVD claimde zelf dat 49 procent mogelijk is.

De partij van Mark Rutte zal de ambities op moeten schroeven. Niet voor GroenLinks, maar voor de Europese Unie. De EU heeft immers een reductie van 55 procent voor ogen.

Marijnissen wil wel

SP-leider Lilian Marijnissen zegt het niet letterlijk, maar in De Telegraaf opent ze wel degelijk de deur voor samenwerking met de VVD in een volgende coalitie. Bij de vorige verkiezingen sloot de SP een samenwerking met de VVD nog resoluut uit.

"Toen ik aantrad heb ik gezegd dat ik het met de VVD van toen, die alleen maar nog méér marktwerking wilde en minder overheid, niet zag gebeuren. Maar nu zien we een andere VVD. Rutte plaatst zelfs een advertentie dat er een sterkere overheid moet komen, dat we de zorg moeten versterken, het minimumloon moet omhoog. Prima punten", aldus Marijnissen.

Bij de SP groeit de wens om eindelijk een keer mee te regeren. De partij zit al sinds 1994 in de Kamer, maar regeerde nog nooit.

Gedoe bij Denk

Na de bloederige machtsstrijd bij Denk vorig jaar is er opnieuw intern gedonder. De Amsterdamse Denk-fractievoorzitter Mourad Taimounti stapt uit de partij en loopt over naar Nida. In de Volkskrant legt hij uit dat hij zich stoorde aan het gebrek aan interne democratie. Zo zou de partij na al het geruzie niets hebben gedaan om de partijstructuur te verbeteren.

"Sindsdien is aan geen enkele motie invulling gegeven. Ook niet aan de motie die het bestuur opriep om alsnog onderzoek te doen naar de affaire en het partijconflict. Van zo'n motie kun je van alles vinden, maar hij is wel aangenomen. En nu zegt het bestuur: joh: dat doen we gewoon niet", aldus Taimounti.

Komende dagen zal duidelijk worden of meer Denk'ers zijn voorbeeld volgen of dat de kwestie voor de partij van lijsttrekker Farid Azarkan beheersbaar blijft.

