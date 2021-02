Hoe werkt de formatie?

De formatie van een nieuw kabinet begint al meteen na de verkiezingen. Allereerst gaat de Kamervoorzitter de dag na de verkiezingen in gesprek met de beoogde fractievoorzitters van de partijen en stellen ze samen een verkenner aan. Deze verkenner voert gesprekken met alle fractievoorzitters om te onderzoeken welke fracties samen een coalitie kunnen vormen. Ook wordt een debat over de verkiezingsuitslag voorbereid.



De Tweede Kamer zal tijdens dit debat een informateur benoemen, die zal onderzoeken welke samenstellingen kunnen rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Ook zal de informateur in gesprek gaan met alle fractievoorzitters om te zien welke fracties samen een coalitie kunnen vormen en wordt er begonnen met de inhoudelijke gesprekken over een regeerakkoord. In zo'n akkoord worden de hoofdpunten van het beleid voor de komende regeerperiode opgenomen.



Hierna benoemt de Tweede Kamer een formateur, normaal gesproken de beoogde minister-president, die de opdracht krijgt om een kabinet te vormen. Daarvoor worden met kandidaat-ministers en kandidaat-staatssecretarissen gesprekken over een mogelijke benoeming gevoerd. Tot slot wordt het nieuwe kabinet formeel benoemd en beëdigd door de koning.