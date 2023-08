Republikeinen in lagerhuis VS onderzoeken aanklager fraudezaak Trump

De Republikeinen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zijn een onderzoek gestart naar de openbaar aanklager in de verkiezingsfraudezaak in de staat Georgia. Oud-president Donald Trump meldt zich in die zaak naar verwachting in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) bij een gevangenis.

Trump en diens bondgenoten worden in Georgia strafrechtelijk vervolgd vanwege hun poging de uitslag van de presidentsverkiezingen in 2020 ongedaan te maken.

Er zijn "ernstige zorgen" over of aanklager Fani Willis mogelijk uit politieke overwegingen heeft gehandeld, aldus een brief die naar haar is gestuurd. De Republikeinse Partij heeft de meerderheid in het Huis.