In de Verenigde Staten hebben voor het eerst twee verdachten bekend schuldig te zijn aan het aanvallen van agenten tijdens de bestorming van het Capitool op 6 januari. Scott Fairlamb (44) en Devlyn Thompson (28) hebben volgens Amerikaanse media een deal gesloten met aanklagers en riskeren een jarenlange gevangenisstraf.

Bij de rellen in de Amerikaanse hoofdstad Washington raakten volgens CBS News begin dit jaar zo'n 150 politiemensen gewond. Aanhangers van toenmalig president Donald Trump drongen het gebouw binnen toen parlementariërs daar de uitslag van de presidentsverkiezingen goedkeurden. Trump beweerde dat hij die door fraude had verloren van de Democraat Joe Biden, hoewel daar geen enkel bewijs voor is.

Sportschoolhouder en uitsmijter Fairlamb, die al een strafblad had, heeft nu toegegeven dat hij de politie heeft aangevallen. Hij zou een agent hebben geduwd en in het gezicht hebben geslagen. "Ben je een Amerikaan? Gedraag je dan ook zo", schreeuwde hij voor de aanval op de politieman. Verdachte Thompson erkende dat hij een agent te lijf is gegaan met een wapen. Hij haalde volgens aanklagers uit met een wapenstok.

De deals die de mannen hebben gesloten met aanklagers, geven andere verdachten een idee van wat ze kunnen verwachten als ze meewerken. Aanklagers hebben in ruil voor de schuldbekentenis meerdere aanklachten tegen Fairlamb ingetrokken en adviseren de rechter om een gevangenisstraf van 41 tot 51 maanden op te leggen - ongeveer drie tot vier jaar. Justitie zei tijdens de zitting van vrijdag (lokale tijd) niet of een specifieke strafmaat wordt aanbevolen voor Thompson.

Justitie heeft tot dusver vervolging ingesteld tegen ongeveer 170 verdachten van het belagen van agenten tijdens de rellen. De FBI zoekt nog naar honderden andere verdachten. Fairlamb en Thompson horen naar verwachting in september welke straf ze krijgen. De rechter heeft daar uiteindelijk het laatste woord over. Die zou ook kunnen besluiten om de aanbevelingen van aanklagers te negeren en toch langere gevangenisstraffen op te leggen.