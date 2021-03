Een voormalige advocaat van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft toegegeven dat een door haar verkondigde complottheorie over grootschalige fraude met stemmachines tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen niet op feiten gebaseerd was.

Advocaat Sidney Powell heeft de rechter maandag gevraagd om een tegen haar aangespannen rechtszaak door stemmachinebedrijf Dominion Voting Systems te verwerpen.

Powell heeft na de verkiezingen wekenlang zonder bewijs geroepen dat de leverancier van stemcomputers aan diverse Amerikaanse staten deel uitmaakte van een vooropgezet plan om de verkiezingen van Trump "te stelen".

De advocaat vertegenwoordigde Trump in een reeks verloren rechtszaken die waren aangespannen om de verkiezingsuitslag te betwisten.

"Geen redelijk mens zou concluderen dat de verklaringen werkelijk op feiten gebaseerd waren", zo is te lezen in een rechtbankdocument afkomstig van Powell. De beschuldigingen aan het adres van Dominion hoorden volgens haar bij het taalgebruik in een politieke arena. Dat is vaak "beledigend en onnauwkeurig". "Redelijke mensen begrijpen dat", stelt zij.

Dominion sleept mogelijk ook Trump zelf voor de rechter

Dominion spande in januari een rechtszaak aan tegen Powell wegens laster. De fabrikant eist een schadevergoeding van minstens 1,3 miljard dollar (omgerekend 1,1 miljard euro) van de vrouw.

Ook Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani en Mike Lindell, topman van kussenfabrikant MyPillow en Trump-aanhanger, zijn door Dominion voor de rechter gesleept wegens beschuldigingen van fraude. Het bedrijf sluit niet uit dat het Trump zelf ook nog gaat aanklagen.