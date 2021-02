De advocaten van Donald Trump hebben ongeveer drie uur lang de tijd genomen om de voormalige Amerikaanse president te verdedigen in het impeachmentproces. De belangrijkste punten waren dat er geen sprake was van ophitsing, dat hij vrijheid van meningsuiting heeft en dat het proces ongrondwettelijk is omdat Trump geen president meer is.

De advocaten zeiden donderdag al slechts drie of vier uur van de beschikbare zestien uur te gebruiken.

Ze spraken uiteindelijk ongeveer drie uur. Het pleidooi begon om 18.00 uur Nederlandse tijd en was rond 21.20 uur afgelopen. Er werd tussendoor nog pauze gehouden.

Trump staat terecht omdat hij volgens de Democraten zijn achterban heeft opgehitst, wat uiteindelijk leidde tot de bestorming van het Capitool op 6 januari. Zijn advocaten noemen het proces "politieke wraak" en "ongrondwettelijk".

Waarschijnlijk volgt vrijdag nog geen uitspraak in de zaak; die wordt op zijn vroegst zaterdag verwacht.