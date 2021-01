De Amerikaanse president Joe Biden is na een presidentiële parade bijna zonder publiek door de straten van Washington gearriveerd in zijn ambtswoning en kantoor, het Witte Huis. Eerder op de dag vertrok zijn voorganger Donald Trump naar Florida.

Veel tijd om te ontspannen geeft Biden zichzelf naar verluidt niet. Hij wil meteen aan het werk met het terugdringen van de coronapandemie en met een omvangrijk steunpakket voor Amerikaanse bedrijven en huishoudens.

Ook zal hij een aantal beleidsmaatregelen van zijn voorganger meteen terugdraaien of stopzetten, waaronder de bouw van de muur met Mexico en de beslissing om uit het klimaatverdrag van Parijs te stappen.

Trump maakte al vroeg op de dag ruimte voor Biden. Hij vertrok eerst naar een luchtmachtbasis buiten Washington en vertrok vervolgens voor zijn laatste vlucht met het presidentiële vliegtuig Air Force One naar zijn onderkomen Mar-a-Lago in Florida. Los van een afscheidsspeech voordat de voormalige president het vliegtuig instapte liet hij de hele dag niets meer van zich horen.

Inauguratie verloopt onder toezicht van grote troepenmacht rustig

Uit de Verenigde Staten zijn woensdag nauwelijks berichten gekomen van ongeregeldheden. De veiligheidsmaatregelen in de aanloop naar en tijdens de ceremonie bij het Capitool waren draconisch. De activiteiten na de inauguratie zijn nog gaande.

Hier en daar waren in Washington wel groepjes te zien met in sommige gevallen een enkeling die zich voorstander van Trump toonde. Het Hooggerechtshof werd doorzocht in verband met een bomdreiging, maar de situatie ging al snel terug naar normaal.

De FBI en andere diensten hadden eerder gewaarschuwd dat er plannen waren voor al dan niet gewelddadige acties rond de machtsoverdracht. Ook op sociale media leken aanhangers van Trump bereid te zijn opnieuw geweld te gebruiken na de bestorming van het parlementsgebouw in Washington op 6 januari.

De Nationale Garde is massaal aanwezig in de hoofdstad en ook in andere steden zijn de politie en veiligheidsdiensten waakzaam.