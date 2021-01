Democraat Joe Biden is woensdag ingezworen als 46e president van de Verenigde Staten. De nieuwe regering Biden en zijn vicepresident Kamala Harris staat voor enorme uitdagingen, van de coronacrisis tot de diepe politieke verdeeldheid in het land.

De inauguratie bij het Capitool in Washington kon niet worden bijgewoond door publiek, vanwege het coronavirus en uit angst voor ongeregeldheden.

Een kleine groep genodigden was wel aanwezig. Onder hen waren de oud-presidenten Barack Obama, George W. Bush en Bill Clinton en hun echtgenotes. Obama, onder wie Biden acht jaar lang vicepresident was, feliciteerde zijn goede vriend eerder op woensdag op Twitter. "Gefeliciteerd, mijn vriend. Dit is jouw tijd!" schreef hij.

Scheidend vicepresident Mike Pence vertegenwoordigde de regering-Trump. Zijn baas Donald Trump koos ervoor, als eerste president in 150 jaar, de inhuldiging van zijn opvolger niet bij te wonen. Trump houdt vast aan de fictie dat hij de werkelijke winnaar van de verkiezingen was en vertrok woensdagochtend (lokale tijd) uit Washington.

Biden is met zijn 78 jaar de oudste Amerikaanse president ooit ingezworen. Hij is een politiek oudgediende, die voor zijn vicepresidentschap 46 jaar lang in de Senaat zat voor de staat Delaware. Twee eerdere pogingen president te worden, in 1988 en 2008, kenden een roemloos einde.

Zijn vicepresident, de 56-jarige Kamala Harris, was procureur-generaal van Californië en diende daarna als senator voor die staat. Zij is de eerste vrouwelijke en de eerste zwarte vicepresident van de VS, evenals de eerste van Aziatische afkomst.

Militaire parade en kranslegging

Na de inauguratieceremonie inspecteert president Biden vertegenwoordigers van alle takken van de Amerikaanse strijdkrachten. Aansluitend vertrekken hij, Harris en hun gasten naar het militaire kerkhof in Arlington, Virginia, om daar een krans te leggen bij de tombe van de Onbekende Soldaat. Een militaire escorte begeleidt de kersverse president daarna naar het Witte Huis.

De inauguratie was veel soberder dan gebruikelijk. Na de bestorming van het Capitool door aanhangers van oud-president Trump op 6 januari werden de veiligheidsmaatregelen rond de inhuldiging flink aangescherpt. Zo'n twintigduizend militairen van de Nationale Garde waren aanwezig ter beveiliging en het gebied rond het parlementsgebouw en het Witte Huis werd afgesloten voor publiek.