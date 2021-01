Kamala Harris (56) is woensdag beëdigd als vicepresident van de Verenigde Staten. Ze is daarmee de eerste vrouw in de 243-jarige geschiedenis van het land die op die positie terechtkomt. Joe Biden werd in Washington D.C. geïnaugureerd als president en opvolger van Donald Trump.

Lees de laatste ontwikkelingen over de winst van Joe Biden in ons liveblog.

Harris, die tot voor kort senator was voor de Amerikaanse staat Californië, is naast de eerste vrouwelijke vicepresident ook de eerste zwarte vicepresident én de eerste vicepresident met een Aziatische achtergrond.

De vicepresident is na de president de hoogste politieke functie in de VS. Harris zal in haar functie als vicepresident Biden vervangen bij afwezigheid. Ook volgt de vicepresident de president op als deze aftreedt, afgezet wordt of overlijdt.

Harris wordt bovendien de voorzitter van de Senaat, waar de zetelverdeling tijdens de komende twee jaar vijftig voor de Democraten en vijftig voor de Republikeinen zal zijn. Harris kan bij een gelijke stemuitslag een beslissende stem uitbrengen voor de Democratische partij en bezorgt die daarmee (mits alle Democraten hetzelfde stemmen) effectief een meerderheid.

69 Kamala Harris ingehuldigd als vicepresident van de Verenigde Staten

Harris was eerst zelf presidentskandidaat

In de aanloop naar de verkiezingen deed Harris zelf ook een gooi naar het presidentschap, maar ze besloot de handdoek in de ring te gooien toen ze niet meer kon concurreren met de andere Democratische kandidaten op dat moment. In maart van dit jaar sprak ze haar steun uit voor Biden en sindsdien zette ze zich in voor zijn campagne.

Haar carrière wordt gekenmerkt door meerdere primeurs. Voordat ze senator werd in 2016, was ze de eerste vrouwelijke officier van justitie in San Francisco. Daarna werd ze de eerste vrouwelijke procureur-generaal van het Californische openbaar ministerie.

Sinds de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd als gevolg van politiegeweld spreekt Harris zich vaak uit voor raciale gelijkheid en politiehervormingen. In de Senaat staat ze bekend om haar felle optredens.