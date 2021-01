President Joe Biden neemt het woord. "Dit is de dag van Amerika. Dit is de dag van de democratie, een dag van geschiedenis en hoop, van vernieuwing en vastberadenheid. Door beproeving zoals die in geen eeuwen zijn gezien is Amerika opnieuw getest, en Amerika is opgestaan en heeft de uitdaging het hoofd geboden."



"Vandaag vieren we niet de overwinning van een kandidaat, maar van een zaak: de zaak van de democratie. De wil van het volk is gehoord en de wil van het volk is gevolgd. We hebben opnieuw geleerd dat de democratie kostbaar en kwetsbaar is. En dit uur, vrienden, heeft de democratie gezegevierd."