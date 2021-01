De Amerikaanse president Donald Trump is woensdagochtend (lokale tijd) vertrokken uit hoofdstad Washington. Trump besloot als eerste president in 150 jaar de inauguratie van zijn opvolger Joe Biden niet bij te wonen. Hij beweert ten onrechte dat hij de werkelijke winnaar van de verkiezingen is.

Trump en zijn echtgenote Melania verlieten het Witte Huis voor de laatste keer rond 14.00 uur (Nederlandse tijd). Ze vlogen in de presidentiële helikopter Marine One naar een afscheidsplechtigheid op de vliegbasis Andrews in de staat Maryland.

Bij het Witte Huis hadden zich buiten bij de grasmat, waar de helikopter stond, enkele tientallen mensen verzameld. Het ging vooral om journalisten, fotografen, huishoudelijk personeel en beveiligers.

Marine One vloog vervolgens nog een rondje over de hoofdstad alvorens te landen op Andrews. Daar wachtten familieleden, personeelsleden en fervente aanhangers president Trump op. Hij beloofde hen dat "we in de een of andere vorm zullen terugkeren".

Vicepresident Mike Pence was er niet om zijn baas uit te zwaaien. Hij gaat wel naar de inauguratie van Biden.

Vanaf Andrews vliegen de vertrekkende president en first lady met Air Force One naar Florida, waar Trumps golfresort Mar-a-Lago ligt.

111 Trump neemt afscheid: 'Trots op wat we hebben bereikt'

Populariteit op een dieptepunt

Trump sluit zijn presidentschap af onder een donkere wolk, in de nasleep van de bestorming van het Congres door zijn aanhangers op 6 januari. Hij heeft nog steeds niet toegegeven dat hij de verkiezingen heeft verloren en houdt vol dat sprake was van grootschalige fraude. Daar is geen enkel bewijs voor.

Zijn critici stellen dat Trump verantwoordelijk was voor de gebeurtenissen in het parlement begin deze maand. Het Huis van Afgevaardigden kondigde een impeachment over hem af en hij zal nog moeten terechtstaan in de Senaat.

In de laatste dagen van zijn regering daalden de populariteitscijfers van de president tot een dieptepunt. Gallup stelde dat Trump de minst populaire president is uit de historie van het in 1935 opgerichte onderzoeksbureau.