Scheidend Amerikaans president Donald Trump heeft Steve Bannon dinsdag gratie verleend. Bannon hielp Trump als adviseur tijdens diens verkiezingscampagne van 2016 en was daarna werkzaam in het Witte Huis. Trump heeft op zijn laatste dag als president in totaal 73 mensen gratie verleend en de straffen van 70 personen verlicht.

Bannon (67) wordt ervan verdacht dat hij geld van We Build the Wall heeft verduisterd. Die stichting zamelde geld in voor de door Trump beloofde muur langs de Mexicaanse grens. CNN meldde eerder dat Bannon juist niet op gratie van Trump hoefde te rekenen.

Aan het einde van Trumps laatste volle werkdag, dinsdag, heeft hij tal van presidentiële gratiebesluiten uitgevaardigd, waarmee federale straffen kunnen worden geschrapt of verlicht.

Naar verluidt wilde Trump zichzelf, familieleden en vertrouwelingen ook preventief gratie verlenen, maar hij zou door medewerkers zijn overgehaald om daarvan af te zien. Persbureau Reuters meldt op gezag van een hoge regeringsfunctionaris dat Trump zichzelf, zijn familieleden en zijn persoonlijke advocaat Rudy Giuliani geen gratie heeft verleend.

Trump verleende afgelopen dagen al meerdere mensen gratie

Dinsdagavond laat (plaatselijke tijd) werd bekend dat Trump onder anderen oud-burgemeester van Detroit Kwame Kilpatrick gratie verleent. De Democraat uit de staat Michigan zat een celstraf van 28 jaar uit wegens fraude en afpersing.

Ook de rappers Lil Wayne en Kodak Black zijn door Trump gepardonneerd. Lil Wayne (38), een aanhanger van Trump, werd vorige maand schuldig bevonden omdat hij in 2019 met een geladen gouden pistool op zak met een gecharterd vliegtuig landde in Miami. Hem hing een celstraf van tien jaar boven het hoofd. Ook Kodak Black (23) moest vanwege wapenbezit een celstraf uitzitten. Hij werd tot bijna vier jaar cel veroordeeld.

Ook Elliott Broidy, een durfkapitalist, Republikeinse fondsenwerver en voormalige donor van Trumps campagne, is gratie verleend. Broidy was veroordeeld wegens corruptie en omkoping.