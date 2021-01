Vier jaar lang mocht Donald Trump zich president van de Verenigde Staten noemen. In die tijd is er veel gebeurd. NU.nl goot een selectie van de belangrijkste momenten, uitspraken, prestaties en besluiten in een tijdlijn.

20 januari 2017: De eerste dag van Trumps presidentschap, 'America First'

Trump wordt beëdigd op de trappen van het Capitool. In de speech die volgt, zegt de kersverse president dat er niet alleen een machtsoverdracht plaatsvindt, maar dat de macht ook wordt "teruggegeven" aan het Amerikaanse volk. "Vanaf nu komt Amerika op de eerste plaats", is de hoofdboodschap van de Republikein.

21 januari 2017: Een dag na de inauguratie zijn in de VS miljoenen vrouwen op de been voor de Women's March, om tégen Trump en vóór vrouwenrechten te protesteren. De president wordt door een groot aantal vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag.

Sean Spicer, de persvoorlichter van Trump, valt de in het Witte Huis aanwezige journalisten aan op hun verslaggeving van de inauguratie. De opkomst zou volgens Spicer de grootste ooit zijn geweest. Uit foto's blijkt ondertussen duidelijk dat bij de inauguratie van Barack Obama veel meer mensen op de been waren.

22 januari 2017: Kellyanne Conway, een belangrijke adviseur van Trump, zegt dat Spicer zich baseerde op "alternatieve feiten" over de opkomst bij de inauguratie.

25 januari 2017: Trump draagt Homeland Security op te beginnen met de bouw van een muur op de grens tussen de VS en Mexico. De muur was een belangrijke verkiezingsbelofte.

Zonder bewijs voor grootschalige fraude te leveren, kondigt de Republikein een onderzoek naar de verkiezingen van 2016 aan.

De door Donald Trump ontslagen FBI-directeur James Comey. (Foto: ANP)

27 januari 2017: 'Wees trouw en loyaal'

FBI-directeur James Comey zegt dat Trump hem in een persoonlijk gesprek heeft gevraagd loyaal te zijn. Comey beweert dat de president hem heeft gevraagd diverse onderzoeken te stoppen, onder meer die naar Trumps veiligheidsadviseur Michael Flynn en diens banden met Rusland. Comey wordt begin mei 2017 ontslagen.

In opdracht van Trump worden inwoners van Irak, Iran, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen negentig dagen lang niet toegelaten in de VS. Een lange juridische strijd volgt.

13 februari 2017: Michael Flynn treedt af als veiligheidsadviseur naar aanleiding van onrechtmatige gesprekken met de Russische ambassadeur over sancties.

16 februari 2017: Tijdens een persconferentie ontkent Trump dat er banden tussen zijn regering en Moskou zijn. Hij zegt "oneerlijk" te worden behandeld door de pers. Een dag later noemt hij de grootste Amerikaanse mediakanalen in een tweet "de vijanden van het Amerikaanse volk".

Speciaal aanklager in het Ruslandonderzoek Robbert Mueller. (Foto: ANP)

1 maart 2017: De opening van het Ruslandonderzoek

Het Huis van Afgevaardigden opent een eerste onderzoek naar Russische inmenging tijdens de verkiezingen. Een dag later trekt justitieminister Jeff Sessions zich terug uit het onderzoek.

29 maart 2017: Dochter Ivanka Trump wordt onbetaald medewerker van het Witte Huis.

6 april 2017: In een reactie op een gifgasaanval in Syrië voert de Amerikaanse marine een raketaanval uit op een Syrische luchtmachtbasis.

17 mei 2017: Robert Mueller wordt aangesteld als speciaal aanklager in het Ruslandonderzoek.

1 juni 2017: Trump kondigt aan dat de VS zich gaat terugtrekken uit het Klimaatakkoord van Parijs.

16 juni 2017: Trump bevestigt dat hij wordt onderzocht naar aanleiding van vermeende belemmering van de rechtsgang in het Ruslandonderzoek. Hij spreekt van een heksenjacht.

29 juli 2017: Een poging om de affordable care act - beter bekend als Obamacare - af te schaffen, strandt in de Senaat.

De Ku Klux Klan in Charlottesville. (Foto: ANP)

12 augustus 2017: Charlottesville, very fine people on both sides

Trump krijgt veel kritiek nadat hij over een bijeenkomst van rechts-extremisten en neonazi's in Charlottesville zegt dat er "aan beide kanten zeer goede mensen waren".

Een rechts-extremist rijdt eerder op die dag met zijn auto in op een groep tegendemonstranten, waarbij een dode en negentien gewonden vallen.

19 september 2017: Trump houdt een speech voor de Verenigde Naties, waarin hij de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un "Rocket Man" noemt en met de totale vernietiging van het communistische land dreigt.

6 december 2017: Trump kondigt aan dat Jeruzalem door de VS wordt herkend als hoofdstad van Israël en dat de ambassade daar wordt gevestigd.

20 december 2017: De door Trump voorgenomen belastingverlaging ter waarde van 1,5 biljoen dollar wordt aangenomen.

13 februari 2018: Michael Cohen, de persoonlijke advocaat van Trump, geeft toe dat hij pornoster Stormy Daniels 130.000 dollar aan zwijggeld heeft betaald om een vermeende affaire met de president stil te houden.

13 maart 2018: Rex Tillerson wordt als minister van Buitenlandse Zaken vervangen door Mike Pompeo.

12 juni 2018: Trump heeft een ontmoeting met Kim in Singapore. De spanning tussen de VS en Noord-Korea neemt af.

Van hun ouders gescheiden migrantenkinderen in een grenspost in Texas. (Foto: ANP)

15 juni 2018: Migrantenkinderen gescheiden van hun ouders

Binnenlandse Veiligheid maakt cijfers bekend: in een paar weken tijd zijn bijna tweeduizend kinderen van hun ouders gescheiden aan de grens met Mexico.

In een reactie geeft Trump de Democraten de schuld van de situatie, terwijl aan de grens zijn eigen beleid wordt uitgevoerd.

2 juli 2018: Minister-president Mark Rutte ontmoet Trump in het Witte Huis. Het perspraatje na afloop gaat de wereld over als Rutte zijn gastheer onderbreekt met een harde "no".

Dat doet hij als Trump zegt dat het ook goed is als er geen oplossing komt voor het handelsconflict tussen de VS en de EU. "We moeten er samen uitkomen", vindt Rutte.

Helsinki 2018: Donald Trump gelooft Vladimir Poetin wel, maar zijn eigen inlichtingendiensten niet. (Foto: ANP)

16 juli 2018: 'Geen Russische inmenging in verkiezingen'

In een gezamenlijke persconferentie met Vladimir Poetin in Helsinki zegt Trump dat er geen Russische inmenging in de verkiezingen van 2016 is geweest. Daarmee gaat hij in tegen het oordeel van de Amerikaanse inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Het komt Trump op forse kritiek in eigen land te staan. Een dag later verklaart hij zich versproken te hebben.

6 november 2018: Tijdens de midtermverkiezingen verliezen de Republikeinen hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden aan de Democraten. In de Senaat wordt de Republikeinse meerderheid wel iets vergroot.

22 november 2018: Trump is het oneens met de conclusie van de CIA dat de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman verantwoordelijk is voor de dood van journalist Jamal Khashoggi.

7 december 2018: William Barr is de nieuwe justitieminister. In de jaren die volgen, zal hij een belangrijke en loyale pion van Trump blijken.

19 december 2018: Trump verklaart dat Islamitische Staat (IS) is verslagen en dat hij troepen terugtrekt uit Syrië. Een dag later zegt hij ook militairen terug te trekken uit Afghanistan. Defensieminister James Mattis stapt op.

21 december 2018: Trump tekent een breedgedragen hervorming van het gevangenis- en strafsysteem in de VS, waardoor veel minder mensen (lang) vast komen te zitten voor relatief kleine vergrijpen.

Justitieminister en Trump-loyalist William Barr. (Foto: ANP)

24 maart 2019: Het Mueller-rapport is klaar

In een brief aan het Congres laat de kersvers ingezworen justitieminister weten dat uit het Mueller-rapport over het Ruslandonderzoek niet blijkt dat de Trump-campagne heeft samengewerkt met Rusland. Volgens Barr is er ook niet genoeg bewijs dat de president de rechtsgang heeft belemmerd.

Terwijl Trump de overwinning viert, klagen Mueller en de Democraten dat Barr vooringenomen is en niet de volledige waarheid op tafel brengt.

29 juni 2019: Trump en de Chinese president Xi Jinping komen tot een 'wapenstilstand' in de handelsoorlog tussen beide grootmachten.

4 september 2019: Tijdens een persmoment over orkaan Dorian toont Trump een kaart met het pad dat de storm gaat afleggen. Een paar dagen daarvoor heeft Trump al getwitterd dat Alabama ook op de route zou liggen, maar dat blijkt uiteindelijk niet het geval. Zijn oplossing: op de nieuwe kaart is Alabama met stift toegevoegd aan het pad.

27 oktober 2019: IS-leider Abu Bakr Al Baghdadi berooft zichzelf van het leven tijdens een confrontatie met Amerikaanse troepen in het noorden van Syrië. "Hij stierf als een hond", aldus Trump.

Rudy Giuliani, Donald Trump en Volodymyr Zelensky. (Foto: ANP)

31 oktober 2019: Impeachment om een telefoontje naar de Oekraïne

Quid pro quo - voor wat hoort wat. Trump krijgt een afzettingsprocedure aan zijn broek vanwege een telefoontje met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

In het kort: hij moet een een onderzoek instellen naar vermeende misstanden rondom Hunter Biden, de zoon van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. Een en ander wordt op touw gezet door Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani. Om druk op de ketel te houden, wordt militaire steun aan de Oekraïne tegengehouden door Trump.

2 januari 2020: De Iraanse militaire leider Qassem Soleimani wordt gedood door een Amerikaanse luchtaanval in Bagdad. Een dag later verklaart Trump dat in opdracht van hem "de grootste terrorist ter wereld is omgebracht". Iran slaat enkele dagen later terug met een raketaanval op Amerikaanse troepen in Irak.

2 februari 2020: Trumps regering blokkeert vliegverkeer tussen de VS en China vanwege de uitbraak van COVID-19.

5 februari 2020: In de Senaat stemmen vrijwel alle Republikeinen voor vrijspraak in het impeachmentproces tegen Trump. Mitt Romney stemt als enige Republikein met de Democraten mee, maar dat is niet genoeg om de uitkomst (52-48) te beïnvloeden. Trumps partij blijft hem trouw, waardoor hij zijn eerste afzettingsprocedure overleeft.

20 februari 2020: Roger Stone, een belangrijke kompaan van Trump, wordt veroordeeld tot ruim drie jaar cel. Trump verleent hem later gratie.

11 maart 2020: In een televisietoespraak meldt Trump dat hij al het vliegverkeer met Europa voor dertig dagen stillegt om het coronavirus te beteugelen. Twee dagen later verklaart hij de coronacrisis een nationale noodtoestand.

24 april 2020: Tijdens een persconferentie in het Witte Huis oppert Trump het gebruik van ultraviolet licht en bleekmiddel in het lichaam als mogelijke medicijnen tegen het coronavirus. Eerder steunde hij al het gebruik van het middel hydroxychloroquine, zonder dat daar goede medische onderbouwing voor was.

Donald Trumps fotomoment met een bijbel bij St. John's Church in Washington. (Foto: Reuters)

29 mei 2020: Protesten na de dood van George Floyd

"Als het plunderen begint, begint het schieten", reageert Trump op de rellen die zijn uitgebroken tijdens protesten tegen de dood van George Floyd. Floyd komt vier dagen eerder om terwijl hij door de politie wordt gearresteerd.

1 juni 2020: De oproerpolitie veegt in Washington met geweld een plein leeg tijdens een groot en tot dan toe vreedzaam antiracismeprotest. Trump laat dit doen omdat hij met een bijbel gefotografeerd wil worden bij een kerk.

7 juli 2020: Trump kondigt aan dat de VS zich terugtrekt uit de wereldgezondheidsorganisatie WHO.

28 juli 2020: Trump stelt voor om de presidentsverkiezingen in november uit te stellen vanwege zijn ongefundeerde claim dat stemmen per post fraude in de hand zou werken.

13 augustus 2020: Trump begeleidt een vredesdeal tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten. Later komt het ook tot een soortgelijke overeenkomst tussen Israël en Bahrein, Soedan en Marokko.

26 september 2020: Amy Coney Barrett wordt genomineerd als nieuwe opperrechter in het Hooggerechtshof. Dit gebeurt in de Rose Garden bij het Witte Huis, waar - zo blijkt later - meerdere coronabesmettingen plaatsvinden.

2 oktober 2020: Trump meldt dat hij en first lady Melania Trump zijn besmet met het coronavirus. De president wordt diezelfde dag nog naar een ziekenhuis in Washington vervoerd. In de dagen die volgen, blijkt er sprake te zijn van een grote uitbraak in het Witte Huis.

Op de dag dat Joe Biden de verkiezingen won, was Donald Trump op de golfbaan. (Foto: ANP)

3 november 2020: De dag van de presidentsverkiezingen

Amerika gaat naar de stembus of heeft eerder zijn of haar stem al per post uitgebracht. Op de dag zelf wordt duidelijk dat er - in tegenstelling tot in 2016 - nog geen winnaar gaat komen.

4 november 2020: Trump verklaart zichzelf zonder onderbouwing tot winnaar van de verkiezingen en stelt dat er sprake is van grootschalige fraude. Bewijs wordt niet geleverd.

7 november 2020: Biden wint de verkiezingen. Het duurt vier zenuwslopende dagen voor de Democraat zichzelf uit kan roepen tot winnaar. Trump weigert zijn verlies te erkennen.

20 november 2020: Trump probeert lokale politici uit de staat Michigan (tevergeefs) te bewegen om de uitslag (winst voor Biden) niet goed te keuren.

3 januari 2021: In een uitgelekt telefoontje blijkt Trump een lokale politicus in Georgia onder druk te hebben gezet om de uitslag in die staat (winst voor Biden) om te draaien. Republikein Brad Raffensperger bezwijkt niet onder de druk.

Donald Trumps aanhangers bestormen het Capitool. (Foto: Reuters)

6 januari 2021: De bestorming

Trump houdt een bijeenkomst in Washington voor zijn aanhang - een laatste poging om zijn verlies in de presidentsverkiezingen om te draaien. Zijn opgehitste aanhang bestormt later het Capitool, waar de goedkeuring van de stemmen van het kiescollege plaatsvindt.

Republikeinse en Democratische politici moeten vluchten terwijl een gewelddadige bende beide kamers binnentreedt. Het duurt uren voordat de politie en andere veiligheidsdiensten het gebouw weer onder onder controle krijgen. Vijf mensen vinden de dood, onder wie een politieagent. Die wordt door Trump-aanhangers met geweld om het leven gebracht.

Op dezelfde dag verliezen de Republikeinen hun meerderheid in de Senaat door de winst van de Democraat John Ossoff in Georgia.

7 januari 2020: Vicepresident Mike Pence roept Biden formeel uit tot winnaar van de verkiezingen. Trump wordt verbannen van diverse socialemediaplatformen, waaronder Facebook, Twitter en Instagram. In een verklaring veroordeelt hij de bestorming van het Capitool en zegt hij mee te werken aan een machtsoverdracht.

13 januari 2020: Het Huis van Afgevaardigden stemt voor een tweede impeachmentprocedure vanwege Trumps opzwepende rol in de bestorming. Tien Republikeinen stemmen mee met de Democraten.

19 januari: Trump neemt een afscheidsboodschap op in het Witte Huis. Daarin benadrukt hij erg trots te zijn op het feit dat hij als eerste president in decennia "geen nieuwe oorlog is begonnen", wat hij tijdens zijn verkiezingscampagne al beloofd had. Ook wenst hij de aankomende regering succes en zegt hij voor zijn opvolger te bidden.