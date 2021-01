Vertrekkend president Donald Trump heeft dinsdag afscheid genomen van het Amerikaanse volk in een toespraak van bijna twintig minuten. Daarin benadrukt hij erg trots te zijn op feit dat hij als de eerste president in decennia "geen nieuwe oorlog is begonnen", iets dat hij tijdens zijn presidentscampagne had beloofd. Ook wenst hij de aankomende regering succes en zegt hij voor zijn opvolger te bidden.

De Amerikaanse president vertelt in zijn toespraak over de dingen die hij de afgelopen vier jaar heeft bereikt. Zo zegt hij dat hij van de Verenigde Staten de grootste economie ooit heeft gemaakt en staat hij stil bij de historische vredesdeals in het Midden-Oosten. "We deden wat er van ons verwacht werd en nog veel meer", aldus Trump.

Trump herhaalt ook de eerdere kritiek op andere NAVO-lidstaten, die volgens hem te weinig betalen aan hun gezamenlijke veiligheid. "Dankzij mijn administratie hebben we de soevereiniteit van de VS terug gewonnen, de NAVO-leden zijn meer gaan bijdragen. (..) We hebben ons teruggetrokken uit eenzijdige deals die niet in ons belang waren." Ook is Trump trots op de harde koers die hij voer tegen China.

Trump staat tot slot ook nog stil bij de bestorming van het Capitool van 6 januari. Volgens hem waren alle Amerikanen geschokt door de aanval op het parlementsgebouw. "Politiek geweld is een aanval op alles waar we in geloven. Het kan nooit worden getolereerd." Hij roept - net als een week geleden - op tot eenheid.

In zijn hele speech noemt hij geen enkele keer de naam van de aankomende Democratische president Joe Biden.

53 Washington dag voor inauguratie in fort veranderd

Trump breekt met traditie; niet aanwezig bij inauguratie

Trump en zijn vrouw Melania zijn woensdag niet aanwezig bij de inauguratie van Biden in Washington. Hij breekt daarmee met een lange traditie. Sinds president Andrew Johnson (1865-1869) woonde iedere vertrekkende president de inauguratie van diens opvolger bij.

Trump is van plan om woensdagochtend te vertrekken uit de Amerikaanse hoofdstad. Op de nabijgelegen vliegbasis Andrews AFB wordt een 'groot' afscheidsfeest gehouden. Grote afwezige daarbij is vicepresident Mike Pence, die in tegenstelling tot Trump wel bij de inauguratie van Biden is.

De relatie tussen de twee is flink bekoeld sinds Pence weigerde de verkiezingszege van Biden te dwarsbomen. Pence plaatste dinsdag een afscheid op Twitter met verschillende foto's. Op geen één daarvan was Trump te zien.

Melania Trump, de echtgenote van president Donald Trump, nam maandag al afscheid van het Amerikaanse volk als first lady. In een toespraak van ruim zes minuten noemde ze haar rol "de grootste eer van haar leven" en zegt ze dat de laatste vier jaren onvergetelijk waren.