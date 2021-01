De 25.000 reservisten van de Nationale Garde die zijn opgeroepen om de inauguratie van Joe Biden in Washington woensdag in goede banen te leiden, worden extra gecontroleerd door de FBI. Er wordt voor een aanval van binnenuit gevreesd, zegt een hoge legerfunctionaris tegen het Amerikaanse persbureau AP.

De agenten worden al streng gecontroleerd voordat ze tot de Nationale Garde kunnen toetreden, maar de FBI wil het zekere voor het onzekere nemen. Bij de veiligheidsdiensten bestaat de angst dat er kwaadwillenden tussen de opgeroepen reservisten zitten.

Een bij de inauguratie betrokken legerofficier zegt tegen AP dat er rekening moet worden gehouden met een interne dreiging. Hij zegt dat daar geen concrete aanwijzingen voor zijn en dat de extra controles geen personen in beeld hebben gebracht. De reservisten worden zelf ook extra getraind in het herkennen van dreigingen van binnenuit.

Er zijn ruim 25.000 reservisten van de Nationale Garde betrokken bij de inauguratie van Biden. Dat zijn er bijna 2,5 keer zoveel als tijdens eerdere inauguraties. Volgens de legerofficier wordt iedere reservist "twee tot drie keer" onderzocht. Hierbij wordt vooral gekeken of iemand voorkomt in politieonderzoeken of lijsten van extremisten.

Veiligheidsdiensten vrezen voor rellen

Sinds de bestorming van het Capitool op 6 januari is de sfeer in Washington en andere plekken in de VS om te snijden. De inauguratie van Biden vindt zonder publiek plaats en mensen wordt opgeroepen om Washington woensdag te mijden. Rondom het Capitool is inmiddels een hoog hek geplaatst.

Ongeregeldheden bleven zondag uit. Veiligheidsdiensten hebben aanwijzingen dat relschoppers voor problemen willen gaan zorgen in het hele land. Ze zouden daar op zondag mee beginnen en doorgaan tot woensdag.

Verschillende staten hadden de Nationale Garde ingeschakeld om parlementsgebouwen te beveiligen, maar op veel plekken waren er volgens persbureau Reuters meer agenten dan demonstranten. "Er gebeurde helemaal niets vandaag en daar zijn we erg blij mee", zei een woordvoerder van het agentschap dat is belast met de beveiliging van het parlementsgebouw in de staat Pennsylvania.

Veel Trump-aanhangers zijn gefrustreerd over de verkiezingswinst van Biden en beweren - net als president Donald Trump - dat er is gefraudeerd. Ze zijn ook boos op vicepresident Mike Pence, die de verkiezingsuitslag officieel bevestigde in de Senaat. In tegenstelling tot Trump is Pence woensdag wel aanwezig bij de inauguratie.