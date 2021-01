De Amerikaanse president Donald Trump heeft in de nacht van woensdag op donderdag in een video opnieuw de bestorming van het Capitool veroordeeld. Hij ging niet in op de historische tweede impeachmentprocedure die het Huis van Afgevaardigden woensdag opstartte, maar riep het land op tot eenheid.

De video werd geplaatst op het Twitter-account van het Witte huis. Trump zelf is sinds afgelopen week permanent opgeschort van het platform.

In een unicum probeerde Trump in de video zijn land te verenigen. Dat is een hele andere toon dan hij eerder aansloeg. Trump erkende dat er het laatste jaar te veel politiek geweld is geweest in zijn land, door zowel linkse als rechtse groeperingen, en dat dit moet stoppen. "Of je nu rechts bent of links, Democraat of Republikein, er is nooit een reden voor geweld. (..) Amerika is een land van wetten en zij die betrokken waren [bij de Capitool-bestorming] worden vervolgd."

Trump verzoekt zijn aanhangers om de rust te bewaren in de aanloop naar Joe Bidens inauguratie, volgende week woensdag. Volgens de president zijn er aanwijzingen opnieuw mensen de straat op willen gaan. Eerder werd al duidelijk dat tienduizenden extra agenten worden ingezet. Ook geldt tot 24 januari de noodtoestand in Washington.

Hij reageerde in de video opnieuw op zijn aanhangers die precies een week geleden het parlementsgebouw in Washington bestormden. Volgens Trump hebben zij de Make America Great Again-beweging geen goed gedaan. "Geen enkele échte Trump-supporter keurt geweld goed. Bendegeweld gaat in tegen alles waarin wij geloven. (..) Je steunt onze beweging niet, je valt die juist aan." Vorige week hitste Trump juist zijn aanhangers op om massaal hun onvrede te laten uiten. In het Capitool werd toen de verkiezingsuitslag officieel vastgelegd door het Congres.

De Capitool-bestorming was deze week reden voor de Democraten om opnieuw een impeachmentprocedure tegen Trump te beginnen, omdat hij zou hebben aangezet tot rebellie. Woensdag werd de impeachmentprocedure goedgekeurd door het lagerhuis. De politieke rechtszaak wacht nu op behandeling in de Senaat. Er is nog nooit tweemaal een impeachmentproces gestart tegen dezelfde president.