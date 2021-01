Donald J. Trump is sinds woensdagavond de eerste Amerikaanse president ooit tegen wie een tweede afzettingsproces zal worden gevoerd. Een meerderheid van het Huis van Afgevaardigden besloot dat Trump onderwerp van een impeachment wordt, vanwege zijn rol bij de bestorming van het Capitool door zijn aanhangers op 6 januari. Een politieke rechtszaak in de Senaat zal volgen.

Omdat de Democraten een meerderheid van de zetels in het Huis in handen hebben, was al op voorhand duidelijk dat de impeachment van Trump doorgang zou vinden.

De aanklacht aan het adres van Trump die door de Democraten is geformuleerd, het zogeheten article of impeachment, werd aangenomen met 232 stemmen voor en 197 stemmen tegen. De president wordt beschuldigd van "aanzetten tot rebellie" in de aanloop naar de bestorming van het parlementsgebouw.

Alle Democratische afgevaardigden steunden de impeachment, terwijl een meerderheid van de Republikeinen zich ertegen uitsprak. Opvallend was dat tien Republikeinen zich wel bij de Democraten voegden. Onder hen was Liz Cheney, dochter van oud-vicepresident Dick Cheney en de op twee na hoogstgeplaatste Republikein in het Huis. Vijf Congresleden onthielden zich van stemming.

"We weten dat de president van de Verenigde Staten heeft aangezet tot deze opstand, deze gewapende rebellie tegen het land dat wij delen", zei de voorzitter van het Huis, Democraat Nancy Pelosi, tegen haar collega's tijdens het debat voorafgaand aan de stemming. "Hij moet vertrekken. Hij is duidelijk een dreigend gevaar voor de natie waarvan wij allemaal houden."

Verschillende Republikeinse politici stelden dat een afzettingsproces tegen Trump de politieke tegenstellingen in het land alleen maar verder zal aanwakkeren. "We hebben hier eerder gestaan. We hebben dit eerder gedaan. Dit is eerder mislukt. We hebben onze natie eerder gespleten met ditzelfde proces. Het Congres moet de lijm zijn die iedereen weer gaat verenigen", zei Jeff Van Drew uit New Jersey, een voormalige Democraat.

Het is de tweede keer dat Trump in staat van beschuldiging wordt gesteld. Hij werd begin 2020 berecht wegens machtsmisbruik ten aanzien van het Ruslandonderzoek en de Oekraïnekwestie. De Republikeinse meerderheid in de Senaat sprak hem toen vrij.

Nog niet bekend wanneer proces begint

Pelosi heeft al negen Democratische afgevaardigden aangesteld als impeachment managers, de aanklagers tijdens het proces. Ze zal het article of impeachment op korte termijn naar de Senaat sturen.

Wanneer de rechtszaak in die kamer van het Congres zal beginnen, is nog niet bekend. De Republikeinse meerderheidsleider Mitch McConnell liet weten dat dit wat hem betreft op z'n vroegst kan op 19 januari, wanneer de Senaat terugkeert van reces. De Democraten zouden de senatoren liever eerder terugroepen.

Trump speelde rol bij bestorming Capitool

Duizenden Trump-aanhangers trokken op 6 januari naar Washington om te demonstreren tegen de bevestiging van de verkiezingswinst van de aankomende president - Democraat Joe Biden - door het Congres. Trump moedigde hen in een toespraak aan naar het Capitool te trekken. "Met zwakte zullen we ons land nooit terugveroveren", zei hij.

Geweldplegers bestormden het Amerikaanse parlementsgebouw, overweldigden de aanwezige politie en drongen door tot in de plenaire zalen van het Huis en de Senaat en de kantoren van politici, die ijlings waren geëvacueerd.

Bij de bestorming kwamen vijf mensen om het leven, onder wie een politieagent die door Trump-aanhangers werd doodgeslagen. Verder werd een vrouwelijke betoger neergeschoten door de politie en een vrouw vertrapt door haar medestanders.

De Democraten stellen dat Trump verantwoordelijk was voor een aanval op de democratische rechtsstaat die in de moderne Amerikaanse geschiedenis ongeëvenaard is. Ze krijgen bijval van verschillende Republikeinse politici die voorheen trouwe bondgenoten van Trump waren.