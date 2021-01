Een FBI-kantoor in de Amerikaanse staat Virginia waarschuwde een dag voor de bestorming van het Capitool al voor extremisten die van plan waren om veel geweld te gebruiken op 6 januari. Dat blijkt uit interne documenten die door The Washington Post zijn ingezien.

Dit document staat lijnrecht tegenover een eerdere uitspraak van Steven D'Antuono, bureauchef van de FBI in Washington. Hij stelde afgelopen vrijdag dat zijn agentschap geen aanwijzingen had dat de demonstratie meer zou zijn dan een pro-Trump-rally.

In het document in handen van The Washington Post wordt echter een heel ander beeld geschetst. Zo wordt geschreven over individuen die plattegronden van de tunnels onder het Capitool delen en centrale plekken om te verzamelen afspreken.

Bovendien zouden mensen in een online discussie zijn opgeroepen om "klaar te staan om te vechten", stelt de krant. "Het Congres moet glas horen breken en deuren moeten worden ingetrapt. (..) Word gewelddadig. Noem dit geen mars, protest of rally. Ga erheen voor oorlog. We krijgen onze president of we sterven. Niets anders [dan geweld] zal dit doel bereiken."

Volgens de Amerikaanse krant is dit het sterkste bewijs dat de veiligheidsdiensten faalden adequaat te reageren op de honderden bestormers van het Capitool. Volgens een ingewijde binnen de Amerikaanse overheid waren er inderdaad aanwijzingen voor ongeregeldheden, maar werd er onvoldoende op gehandeld.

D'Antuono, die eerder dus nog stelde geen aanwijzingen te hebben gehad voor de ongeregeldheden, bevestigde dinsdag aan The Washington Post dat hij het document inderdaad had gezien en had gedeeld met de lokale politie en federale agentschappen. Maar volgens hem konden de autoriteiten er toen weinig mee, omdat niet duidelijk was wie de berichten had geschreven. "Het was een gesprek op een forum dat niet terug te leiden was tot één individu", aldus D'Antuono.

Hoofd Capitol Police kreeg informatie niet

Het maandag vertrokken hoofd van de US Capitol Police, Steven Sund, zei dinsdag dat hij niet op de hoogte was van deze informatie. "Hier konden we dan ook geen rekening mee houden." Sund liet eerder weten dat hij tijdens de bestorming meerdere keren om hulp had gevraagd van de Nationale Garde.

Senatoren en afgevaardigden werden afgelopen woensdag gedwongen te vluchten, nadat Trump-aanhangers het parlementsgebouw binnendrongen. Vijf mensen kwamen om het leven, onder wie een agent van de Capitol Police.

De FBI meldde dinsdag dat er 160 nieuwe dossiers zijn geopend tegen deelnemers aan de bestorming. Zeventig mensen zijn inmiddels aangeklaagd. De dienst ontving tot dusver meer dan 100.000 video's, foto's en tips.