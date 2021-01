De Amerikaanse vicepresident Mike Pence wil Donald Trump niet uit diens ambt zetten door het 25e amendement te gebruiken. Dat liet hij in de nacht van dinsdag op woensdag weten in een brief aan Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden.

Het 25e amendement voorziet erin dat de vicepresident de bevoegdheden van de president overneemt als die laatste niet meer in staat is om zijn taken uit te voeren. Hiervoor moet er ook een meerderheid zijn in het kabinet. De Democraten en enkele Republikeinen hadden hem hiertoe opgeroepen.

Pence omschreef het verzoek als een "politiek spel" waaraan hij weigert mee te doen. "Ik geloof dat zo'n actie niet in het belang van ons land is of conform de grondwet", aldus de 61-jarige Pence.

De afgelopen dagen heerste spanning tussen de vicepresident en de president, omdat Pence niet aan het verzoek van Trump had voldaan om de bekrachtiging van Joe Bidens verkiezingszege in het parlement te dwarsbomen. Hier had Trump Pence nog voor opgeroepen tijdens een toespraak voorafgaand aan de bestorming.

Maandag kwam naar buiten dat Pence en Trump een "goed gesprek" hadden gevoerd in het Witte Huis en dat zijn "vastbesloten" zijn "om hun werk voor het land voort te zetten tot het einde van hun termijn". Dat duidde er al op dat Pence het 25e amendement niet wil toepassen.

Capitool-bestorming reden voor afzetting

De Democraten willen de president afzetten naar aanleiding van de bestorming van het Capitool vorige week door Trump-aanhangers.

Ondanks dat het 25e amendement nu niet doorgaat, hangt Trump woensdag mogelijk wel een tweede impeachmentprocedure boven het hoofd. In het Huis van Afgevaardigden wordt dan gedebatteerd over een aanklacht en wellicht ook gestemd.

Meerdere Republikeinen hebben al kenbaar gemaakt dat Trump wat hen betreft uit zijn ambt mag worden gezet en verboden mag worden om zich nog eens kandidaat te stellen voor het presidentschap.

De Republikeinse Senaatsleider Mitch McConnell zou volgens ingewijden blij zijn met een nieuwe impeachmentprocedure tegen Trump omdat hij hiermee makkelijker uit de partij kan worden gezet, meldden ingewijden aan The New York Times dinsdag.