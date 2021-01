De autoriteiten in de Verenigde Staten hebben in de afgelopen zes dagen meer dan zeventig mensen aangeklaagd voor hun vermeende betrokkenheid bij de bestorming van het Capitool in Washington van vorige week woensdag. Het ministerie van Justitie stelt dat "honderden zullen volgen".

Michael Sherwin, de assistent-hoofdaanklager in Washington, zei dat de autoriteiten inmiddels meer dan 170 zaakdossiers hebben geopend. Hij verwacht dat daar honderden andere aan zullen worden toegevoegd.

"Ik denk dat de schaal van dit onderzoek en deze zaken geen precedent kent in de geschiedenis van de FBI of het ministerie van Justitie", aldus Sherwin. "De variëteit van de criminele handelingen in dit onderzoek kent geen vergelijk. Het loopt van huisvredebreuk, diefstal van poststukken en elektronische apparaten tot mishandeling van agenten, diefstal van vertrouwelijke informatie, moord en burgerrechtenschendingen."

Volgens Sherwin zullen de relatief lichte vergrijpen waarvoor verdachten tot nu toe zijn aangeklaagd in veel gevallen worden aangevuld met zwaardere beschuldigingen.

Het onderzoek naar de bestorming zal waarschijnlijk maanden in beslag nemen, zei de assistent-hoofdaanklager. "Maar het maakt niet uit wie het slachtoffer was en wie de dader was, we zullen al deze zaken met dezelfde ernst behandelen."

Sherwin stelt dat op basis van berichtgeving in de media en beelden op sociale media "veel misvattingen zijn ontstaan" over hoe het er op de bewuste dag aan toeging in het Amerikaanse parlementsgebouw. "Dat zal in de komende weken duidelijk worden. Mensen zullen schrikken van sommige van de vreselijke daden die werden begaan."

49 Agenten vormen erehaag voor collega die omkwam bij bestorming Capitool

Van rebellie tot explosieven

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft verschillende taskforces van aanklagers opgericht, die naar diverse vergrijpen gaan kijken. Een groep zal zich bezighouden met rebellie en samenzwering, terwijl andere aanklagers zich richten op de explosieven en vuurwapens die rond het Capitool en elders in Washington werden aangetroffen en de aanvallen op journalisten.

De bureauchef van de FBI in Washington, Steven D'Antuono, zei dat "de FBI het brute geweld dat het Amerikaanse volk met schok en ongeloof op 6 januari zag gebeuren niet zal tolereren".

Bij de zoektocht gaat extra aandacht uit naar de persoon of personen die twee pijpbommen achterlieten bij de hoofdkwartieren van de Democratische en de Republikeinse Partij. De FBI heeft een beloning van 50.000 dollar uitgeloofd voor de tip die leidt tot de aanhouding van verdachten in die zaak.

'We zullen elke Democraat doodmaken'

De Amerikaanse autoriteiten hebben het niet alleen druk met de acties van Trump-aanhangers van vorige week. Ze vrezen een herhaling van de ongeregeldheden tijdens de inauguratie van Democraat Joe Biden op 20 januari.

Verschillende van de pro-Trump-groeperingen die betrokken waren bij de bestorming hebben opnieuw aangekondigd naar de hoofdstad te zullen komen om te demonstreren tegen de benoeming van Biden. Ze stellen, zonder enige feitelijke grondslag, dat die zijn verkiezingswinst te danken heeft aan fraude en worden daarin aangemoedigd door president Trump, die dat ook blijft volhouden.

Eerder op dinsdag werd bekend dat de FBI een 45-jarige man uit Chicago heeft gearresteerd die zou hebben gedreigd met geweld tijdens de inauguratie. "We zullen het fucking Witte Huis omsingelen en elke fucking Democraat die een voet op het fucking gazon zet doodmaken", zou de verdachte eind December hebben gezegd in een voicemail aan een lid van het Huis van Afgevaardigden.