De Amerikaanse president Donald Trump en zijn vicepresident Mike Pence hebben maandagavond (lokale tijd) een "goed gesprek" gehad in het Witte Huis. Het was hun eerste bespreking sinds de bestorming op het Capitool door Trump-aanhangers afgelopen woensdag. De twee zouden hun laatste week tot de inauguratie van hun opvolgers hebben besproken en afgesproken hebben hun werkzaamheden door te zetten.

Trump en Pence zouden ook hebben afgestemd dat de geweldplegers bij het Capitool niet representatief zijn voor de bijna 75 miljoen Amerikanen die bij de presidentsverkiezingen in november op Trump hadden gestemd.

De afgelopen dagen heerste spanning tussen het tweetal, omdat Pence niet aan het verzoek van Trump had voldaan om de bekrachtiging van Joe Bidens verkiezingszege in het parlement te dwarsbomen. Hier had Trump Pence nog voor opgeroepen tijdens een toespraak voorafgaand aan de bestorming.

Trump postte toen nog op Twitter dat Pence "niet genoeg moed had om te doen wat nodig was om het land en de grondwet te beschermen". Hierbij herhaalde Trump zijn ongefundeerde claims dat er sprake zou zijn van grootschalige verkiezingsfraude. Deels door dit bericht werd Trump tijdelijk geschorst van Twitter, om vervolgens permanent geblokkeerd te worden.

Pence opgeroepen om Trump buitenspel te zetten

De Democraten hadden vicepresident Pence en het kabinet opgeroepen om Trump buitenspel te zetten door middel van het 25e amendement. Hiermee kan de vicepresident en een meerderheid van het kabinet verklaren dat een president niet langer in staat is zijn werk te doen, waarna zijn plaatsvervanger hem tijdelijk opvolgt.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden gaf Pence 24 uur de tijd om het 25e amendement in werking te stellen. Dinsdag willen de Democraten dat er gestemd wordt over een resolutie om dit af te dwingen. Echter is de kans groot dat dit weinig zal doen als het wordt aangenomen.

Ingewijden uit het Witte Huis zeiden echter al tegen Amerikaanse media dat Pence niet van plan is gebruik te maken van het amendement. Om die reden hebben de Democraten een afzettingsprocedure tegen Trump in gang gezet, omdat ze hem beschuldigen van het aanzetten tot een opstand.