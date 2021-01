De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag goedkeuring gegeven aan het uitroepen van de noodtoestand in de hoofdstad Washington. Deze is van kracht na Trump-aanhangers woensdag het Capitool bestormden. De noodtoestand is geldig tot 24 januari. De burgemeester van Washington en de gouverneurs van de naastgelegen staten Virginia en Maryland roepen het publiek op om niet de inauguratie van Joe Biden bij te wonen.

De inauguratie vindt plaats op 20 januari en de FBI heeft maandag signalen ontvangen dat er ongeregeldheden, zoals gewapende protesten, mogelijk gepland zijn voor de dagen rondom de plechtigheid.

Om die reden is nu de noodtoestand in de Amerikaanse hoofdstad uitgeroepen. Niet alleen in Washington, maar ook in de hoofdsteden van de Amerikaanse staten zouden acties op het programma staan. Om de veiligheid rondom de inauguratie verder te garanderen, mag de nationale garde tot 15.000 man leveren.

"6 januari (de dag van de bestorming, red.) is nu een baanbrekend moment in de Amerikaanse geschiedenis", schrijven gouverneurs Ralph Northam (Virginia) Larry Hogan (Maryland) en burgemeester Muriel Bowser over de aanval op het federale parlementsgebouw.

"We zijn dankbaar voor de moedige inspanningen van elke wetshandhaver, reservist en ehbo'er die heroïsch hebben samengewerkt om het Capitool veilig te stellen en te verzekeren dat de democratie van onze natie zegevierde."

Het drietal raadt mensen aan om virtueel de plechtigheid 'bij te wonen'. Dit vanwege "unieke omstandigheden", namelijk zowel de bestorming van het Capitool als de coronapandemie.

Vijf personen overleden door bestorming

De bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw vertraagde de officiële bevestiging van de verkiezingszege van de aankomende Democratische president Joe Biden.

Senatoren en afgevaardigden moesten noodgedwongen vluchten toen Trump-aanhangers het gebouw binnendrongen. Vijf mensen kwamen om het leven, onder wie een agent van de Capitol Police, die werd doodgeslagen terwijl hij de geweldplegers probeerde terug te dringen.

Trump, die zonder enig bewijs stelt dat Biden zijn overwinning te danken heeft aan grootschalige fraude, jutte zijn aanhangers op en prees hen aanvankelijk voor de bestorming. Later veroordeelde hij het geweld.