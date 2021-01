De Democraten in het Huis van Afgevaardigden hebben maandag een afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president Donald Trump in gang gezet vanwege de bestorming van het Capitool. Ze hebben een aanklacht opgesteld waarin ze hem beschuldigen van het aanzetten tot een opstand.

In het kort Democraten dienen aanklacht in voor impeachment van Trump.

Ze beschuldigen hem daarin van het aanzetten tot een opstand.

Aanklacht volgt op oproep aan Mike Pence in motie om Trumps bevoegdheden af te nemen via 25e amendement.

Republikeinen gaan vooralsnog niet mee in de motie.

Ingewijden melden dat Pence zelf ook geen gebruik wil maken van dit 25e amendement.

Naar verwachting zal het Huis woensdag stemmen over het zogeheten article of impeachment. Als een simpele meerderheid met de aanklacht akkoord gaat, wat in de lijn der verwachting ligt, betekent dit niet dat Trump ook wordt afgezet. Daarvoor moet ook de Senaat ermee instemmen, mét een tweederdemeerderheid.

Het is nog niet duidelijk wanneer de rechtszaak in de Senaat van start zal gaan. Binnen de leiding van de Democratische Partij bestaat de angst dat een afzettingsrechtszaak tegen Trump de Senaat zo zou bezighouden, dat dit de nieuwe Democratische president Joe Biden zal tegenzitten.

De benoeming van ministers in Bidens kabinet, waarvoor het fiat van de Senaat nodig is, zou bijvoorbeeld vertraging kunnen oplopen. Daarnaast kan het voor een vers aangetreden staatshoofd pijnlijk zijn als zijn voorganger het nieuws domineert.

Afgevaardigde Jim Clyburn opperde dat voorzitter Nancy Pelosi van het Huis van Afgevaardigden een paar maanden kan wachten, voordat ze de aanklachten naar de Senaat stuurt. "Laten we president Biden de honderd dagen geven die hij nodig heeft om zijn regeringsprogramma op gang te krijgen", zei hij.

Republikeinse Partij ziet (nog) niks in afzetting

De Republikeinse Partij is verdeeld over het optreden van Trump rond de bestorming van het Capitool. Maar zelfs Republikeinen die dat veroordelen, zien weinig in zijn afzetting. Het proces zou de grote politieke tegenstellingen in het land alleen maar verergeren, vinden zij.

Voor een uiteindelijke veroordeling van Trump is zoals gezegd een tweederdemeerderheid in de Senaat nodig. Zeventien Republikeinse senatoren zouden zich dus bij de Democraten moeten voegen. Als de president wordt afgezet, kan een simpele meerderheid hem vervolgens verbieden ooit weer een politiek ambt te bekleden.

Het merendeel van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden stemde - ook na de bestorming - tegen het doorgaans puur ceremoniële bevestigen van de winst van Biden in belangrijke swingstaten. In de Senaat volgde een kleine minderheid van de Republikeinen dat voorbeeld.

Democraten krijgen het vooralsnog niet voor elkaar via makkelijkere weg

De Democraten presenteerden de aanklacht nadat de Republikeinen maandag niet waren meegegaan in een motie waarin vicepresident Mike Pence en het kabinet worden opgeroepen Trump buitenspel te zetten aan de hand van het 25e amendement. Ze geven hem hiervoor 24 uur de tijd.

Het 25e amendement stelt dat de vicepresident en een meerderheid van het kabinet kunnen verklaren dat een president niet langer in staat is zijn werk te doen, waarna zijn plaatsvervanger hem tijdelijk opvolgt.

Op voorhand werd al verwacht dat de Democraten er niet in zouden slagen de motie unaniem aangenomen te krijgen. De leiding van de Democratische Partij wil de motie dinsdag nog wel opnieuw voorleggen aan het Huis, dit keer voor een reguliere stemming. Gezien de Democratische meerderheid is de kans groot dat die dan wel wordt aangenomen.

Ingewijden uit het Witte Huis zeggen echter tegen Amerikaanse media dat Pence niet van plan is gebruik te maken van het 25e amendement. De motie zal dus in de praktijk niets teweegbrengen. Vandaar dat de Democraten zich al hebben gewend tot een afzettingsprocedure.