Het vertrekkende hoofd van de US Capitol Police, Steven Sund, heeft maandag gezegd dat veiligheidsfunctionarissen van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat hem beletten de hulp van de Nationale Garde in te roepen, voorafgaand aan en tijdens de bestorming van het Congres door Trump-aanhangers. Andere ambtenaren beweren juist dat de politie niet om hulp vroeg.

De chef van de federale politiedienst, die belast is met de bescherming van het Amerikaanse Congres, zegt tegen The Washington Post dat zijn leidinggevenden niet bereid waren de reservisten van de Nationale Garde in paraatheid te brengen.

Uit inlichtingen van de politie bleek dat de menigte die door president Donald Trump was uitgenodigd om te demonstreren tegen zijn verkiezingsnederlaag veel groter zou zijn dan bij eerdere betogingen. Dat werd genegeerd, zegt Sund.

Hij stelt dat hij bij de beveiliging van zowel het Huis als de Senaat vroeg of hij de Nationale Garde mocht verzoeken klaar te staan, voor het geval hij met spoed versterking nodig zou hebben. Die verzoeken werden afgewezen, aldus de politiechef.

De verklaring van Sund staat haaks op die van andere functionarissen, die in de nasleep van de bestorming stelden dat zij de politie bij het Capitool hadden kunnen versterken, maar geen verzoek daartoe ontvingen.

Kenneth Rapuani, viceminister van Defensie voor Nationale en Wereldwijde Veiligheid, zei vorige week dat het Pentagon contact had opgenomen met de Capitol Police en te horen kreeg dat hulp van de Nationale Garde niet nodig was.

Sund, die op 16 januari zijn functie neerlegt nadat de voorzitter van het Huis, Nancy Pelosi, aandrong op zijn vertrek, beweert dat zijn verzoek om hulp zes keer werd afgewezen of vertraagd, zelfs nadat hij herhaaldelijk had gezegd dat de situatie "ernstig" was.

"Als we de Nationale Garde hadden gehad, hadden we hen (de bestormers, red.) langer buiten kunnen houden, totdat meer agenten van onze partnerdiensten ter plekke waren gekomen", zei hij tegen de krant.

81 Ravage die Trump-fans achterlieten in Capitool gefilmd

Bestorming eiste vijf levens

De bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw vorige week woensdag vertraagde de officiële bevestiging van de verkiezingszege van de aankomende Democratische president Joe Biden.

Senatoren en afgevaardigden werden gedwongen te vluchten, nadat Trump-aanhangers het gebouw binnendrongen. Vijf mensen kwamen om het leven, onder wie een agent van de Capitol Police, die werd doodgeslagen terwijl hij probeerde de bestormers terug te dringen.

Trump, die zonder enig bewijs stelt dat Biden zijn overwinning te danken heeft aan grootschalige fraude, jutte zijn aanhangers op en prees hen aanvankelijk voor de bestorming. Later veroordeelde hij het geweld.