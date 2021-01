De Amerikaanse president Donald Trump zal niet aanwezig zijn bij de inauguratie van zijn opvolger, Joe Biden, op 20 januari in Washington DC. Dat maakt Trump vrijdag bekend.

"Aan iedereen die ernaar heeft gevraagd, ik zal de inauguratie op 20 januari niet bijwonen", schreef de vertrekkende president op Twitter.

Het is traditie dat de vertrekkende president zijn opvolger op de dag van de inauguratie ontvangt in het Witte Huis en ze samen naar het Capitool rijden voor de ceremonie. Ondanks de ongemakkelijke stiltes op de achterbank die dit soms met zich meebrengt, geldt het in de VS als een geliefde traditie.

Dit wordt de eerste keer sinds 1869 (Andrew Johnson) dat een president besluit niet te komen opdagen bij de inhuldiging van zijn opvolger. Daarvoor gebeurde het slechts twee keer eerder, in 1829 (John Quincy Adams) en 1801 (John Adams).

Richard Nixon en Woodrow Wilson waren ook niet aanwezig, in respectievelijk 1974 en 1921. Nixon omdat hij al was afgetreden wegens het Watergate-schandaal en Wilson wegens gezondheidsredenen.

Liever golfen in Schotland

Trump maakte met zijn bericht een einde aan de speculatie die eerder op de dag was ontstaan, nadat Amerikaanse media op basis van anonieme regeringsbronnen meldden dat hij van plan zou zijn Washington op 19 januari te verlaten.

Aan de andere kant van de oceaan werd dat ook onderwerp van gesprek. Het Schotse nieuwsblad Sunday Post stelde dat Trump wilde gaan golfen in zijn resort in de plaats Turnberry. De Schotse premier Nicola Sturgeon liet weten dat hij niet welkom is, gezien de strenge lockdown in Schotland. "Komen om te golfen is niet wat ik zou beschrijven als een essentiële reis", zei ze.

Trump blijft volhouden dat Biden door fraude gewonnen heeft

Trump plaatste donderdagavond (Amerikaanse tijd) een video op Twitter waarin hij erkende dat Biden zal worden ingezworen. Hij houdt nog steeds vol dat zijn rivaal zijn overwinning te danken heeft aan grootschalige fraude. Daar is geen enkel bewijs voor.

Deze week kwam Trump stevig onder vuur te liggen vanwege zijn rol bij de bestorming van het Capitool door zijn aanhangers op woensdag. Zowel Democraten als een deel van de Republikeinen stellen dat de verantwoordelijkheid bij de president ligt, omdat hij zijn achterban actief opzweepte en hij leugens over het verkiezingsproces blijft verspreiden.

Het leiderschap van de Democratische Partij in het Congres heeft aangekondigd een afzettingsprocedure tegen Trump te willen beginnen. Volgens verschillende Democratische politici is het mogelijk dat te doen in de korte tijd die rest tot Biden wordt ingehuldigd.

De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, drong er bij vicepresident Pence op aan het 25e amendement van de grondwet aan te grijpen en Trump ongeschikt te verklaren voor de uitoefening van zijn ambt. Doet hij dat niet, dan zullen de Democraten in het Huis na het weekeinde een afzettingszaak starten, aldus Pelosi. Ingewijden zeggen dat Pence niet van plan is zijn baas buitenspel te zetten.

Afzetting is onwaarschijnlijk

Als de Democraten inderdaad overgaan tot impeachment, is het niet waarschijnlijk dat Trump voor 20 januari wordt afgezet. Mocht het Huis besluiten de president in staat van beschuldiging te stellen, dan moet hij worden berecht in de Senaat. Daarvoor is de steun van twee derde van de senatoren nodig.

De nieuwe, krappe meerderheid die de Democraten eerder deze week hebben veiliggesteld is niet genoeg, en er zijn geen Republikeinse senatoren die hebben gezegd afzetting te overwegen. Republikein Mitch McConnell, nu nog leider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat, kan bovendien besluiten de afzettingsprocedure te vertragen tot na 20 januari.

De aankomende Democratische president Joe Biden zou volgens ingewijden geen voorstander van een poging tot afzetting zijn, meldde CNN. Hij zou zich liever richten op de taak die voor hem ligt. "Impeachment gaat ons land niet verder helpen", typeerde een van de bronnen de opstelling van Biden.