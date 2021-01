Na transportminister Elaine Chao heeft ook Betsy DeVos, de Amerikaanse minister van Onderwijs, haar ontslag ingediend bij president Donald Trump.

Net als Chao doet DeVos dat uit onvrede over de uitspraken van Trump die geleid hebben tot de bestorming van het Capitool door boze Trump-aanhangers.

DeVos legt haar taken met onmiddellijke ingang neer. In een brief aan de president schrijft ze: "Er kan geen misverstand over bestaan dat uw retoriek grote impact heeft gehad op de gebeurtenissen. Dat is voor mij het breekpunt."

Naast de twee ministers hebben nog zeker negen medewerkers van het Witte Huis sinds de bestorming van woensdag hun ontslag ingediend.

Eerder trad de minister van Transport af

Minister van Transport Chao diende eerder op donderdag haar ontslag in. Chao is de vrouw van de Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell.

Bij de belegering van het Congres vielen vijf doden, meerdere gewonden en moesten parlementariërs urenlang ontzet worden. De Trump-aanhang richtte aanzienlijke schade aan.

Trump erkende donderdagavond in een video eindelijk het feit dat zijn presidentschap er bijna op zit en op 20 januari een nieuwe regering plaatsneemt, al erkende hij niet dat hij daadwerkelijk heeft verloren. Wel beloofde de president dat de machtsoverdracht rustig zal verlopen.