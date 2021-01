Als Black Lives Matter-betogers het Capitool hadden bestormd, zouden zij heel anders zijn behandeld door de autoriteiten, stelt de Amerikaanse president elect Joe Biden donderdagavond in een toespraak. "We weten allemaal dat het waar is en dat is onacceptabel", aldus Biden.

Biden vergelijkt hiermee de bestorming van het Capitool door aanhangers van president Donald Trump woensdag met de Black Lives Matter-protesten die gedurende 2020 plaatsvonden. AP schrijft dat er hierbij ruim 14.000 mensen zijn gearresteerd, terwijl dat er na de bestorming 52 waren.

De Black Lives Matter Global Network Foundation zegt in een statement tegen AP dat "wanneer zwarte mensen voor onze levens demonstreren, krijgen wij regelmatig te maken met de Nationale Garde of politie met geweren, schilden, traangas en gevechtshelmen."

De Foundation voegt daaraan toe: "Wanneer witte mensen een staatsgreep proberen te plegen, krijgen ze te maken met een teleurstellend klein aantal handhavers die machteloos zijn en zelfs selfies nemen met terroristen".

Een grote groep aanhangers van Trump brak woensdag door de barricades van het Capitool en bestormde het gebouw. Congresleden waren op dat moment aan het debatteren over de verkiezingsuitslag. Bij de bestorming kwamen vier mensen om het leven en raakten tientallen agenten gewond.

Witte Huis gaf korte reactie in persconferentie

De perswoordvoerder van het Witte Huis, Kayleigh McEnany, gaf donderdagavond een korte reactie. McEnany benadrukte dat het Witte Huis de bestorming afkeurt en wil dat alle verantwoordelijken worden berecht.

Ze voegde toe dat president Donald Trump een ordelijke machtsoverdracht mogelijk zal maken en sprak dat de Verenigde Staten zich weer moeten verenigen. Na deze korte statement van ongeveer een minuut liep de zegsvrouw weer weg zonder vragen van de pers te beantwoorden.