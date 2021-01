Tot nu toe zijn veertig Trump-aanhangers aangeklaagd vanwege hun rol bij de bestorming van het Capitool. De waarnemend hoofdaanklager van de Amerikaanse hoofdstad Washington, Michael Sherwin, noemt dit "nog maar het begin" van de juridische actie rond de rellen van woensdag. De man die verantwoordelijk is voor de beveiliging van het Huis van Afgevaardigden is naar aanleiding van de gebeurtenissen opgestapt.

Sherwin verwacht dat er snel nog eens vijftien aanklachten bijkomen voor het bestormen van het overheidsgebouw. Volgens de hoofdaanklager zijn honderden mensen sociale media aan het doorspitten op zoek naar betrokkenen bij de aanval op het parlementsgebouw.

Volgens Sherwin is het een optie om mensen aan te klagen voor samenzweren tegen de regering, zei hij donderdag. Daarnaast kunnen mensen worden aangeklaagd voor het rellen en het deelnemen aan een opstand.

De hoofdaanklager zegt dat er uit kantoren van meerdere Congresleden spullen zijn gestolen. Onder meer documenten en elektronica. Volgens hem komt daardoor mogelijk de nationale veiligheid in gevaar, omdat er ook geheime documenten lagen. "We moeten nu gaan uitzoeken wat er precies is gestolen en wat voor informatie op die apparaten stond", aldus Sherwin.

Een grote groep aanhangers van de Amerikaanse president Donald Trump brak woensdag door de barricades van het Capitool en bestormde het gebouw. Congresleden waren op dat moment aan het debatteren over de verkiezingsuitslag. Bij de bestorming kwamen vier mensen om het leven en raakten tientallen agenten gewond.

81 Ravage die Trump-fans achterlieten in Capitool gefilmd

Hoofd beveiliging Huis opgestapt, beveiliging Senaat op het matje geroepen

Paul Irving, de man die verantwoordelijk is voor de beveiliging van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, ruimt het veld. De Democratische voorzitter van het Huis Nancy Pelosi heeft het ontslag van Irving bekendgemaakt.

Daarnaast heeft de leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer het beveiligingshoofd van de Senaat opgeroepen om ook te vertrekken. Tegen nieuwssite Politico zei Schumer het beveiligingshoofd, Michael Stenger, zelf te zullen ontslaan als hij de komende twee weken zelf niet opstapt.

De beveiliging van het Capitool, waar het Amerikaanse parlement is gevestigd, leek woensdag totaal niet voorbereid op de bestorming van Trump-aanhangers. Ze wisten door te dringen tot de Senaat en delen van het Huis van Afgevaardigden, waar de leden tot kort daarvoor de verkiezingsuitslag bespraken met het oog op het presidentschap van Joe Biden.

Pelosi roept ook om het aftreden van de chef van de Capitoolpolitie. Commissaris Steven Sund stelde donderdag dat zijn agenten bij de bestorming een heroïsche prestatie hadden geleverd "gezien de situatie waar ze zich in bevonden". Volgens Sund lag er een "robuust beveiligingsplan", maar waren de rellen bij de bestorming van de buitencategorie.