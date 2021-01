De Democratische congresleiders Chuck Schumer en Nancy Pelosi willen dat de Amerikaanse vicepresident Mike Pence president Donald Trump uit zijn functie zet door middel van het inzetten van het 25e amendement. Als dit niet gebeurt overwegen de Democraten om een afzettingsprocedure op te starten. Het zal dan de tweede keer zijn dat ze de procedure beginnen, die moet leiden tot impeachment (staat van beschuldiging) en uiteindelijk tot afzetting.

"Trump is gevaarlijk en hij moet niet in functie blijven", zei voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Pelosi donderdagmiddag (lokale tijd) in een reactie op de bestorming van het Capitool. "De president heeft een gewapende opstand tegen ons land aangewakkerd." Zij vindt Trumps afzetting een "noodgeval van de hoogste orde". Pelosi verwacht dat Pence snel een beslissing neemt over het inzetten van het 25e amendement.

Via dit amendement van de grondwet kan een zittend president ongeschikt worden bevonden om zijn taken uit te voeren. De president wordt niet afgezet, maar zijn bevoegdheden worden overgeheveld naar de vicepresident. Hiervoor moet de vicepresident gesteund worden door een meerderheid van het kabinet. Op dit moment zijn er nog geen aanwijzingen dat het amendement daadwerkelijk ingezet zal worden.

Bovendien kan Trump, mocht het zover komen, de beslissing van zijn kabinet nog aanvechten door een brief te sturen naar het Congres, waarna er gestemd zal worden. In zowel het Huis als de Senaat is er dan een meerderheid van twee derde nodig om de ontheffing te bekrachtigen.

Pence heeft nog geen reactie gegeven op oproep van Democraten

Pence heeft nog niet gereageerd op de oproep van de Democraten. Als het 25e amendement niet wordt ingezet en Pelosi overgaat tot het onderzoeken van impeachment, zal dit hoogstwaarschijnlijk niet leiden tot de afzetting van Trump. Hiervoor moeten aanklachten worden opgesteld en moet zowel het Huis als de Senaat nog stemmen. Aangezien Trump over een kleine twee weken plaats moet maken voor zijn opvolger, zal dit hoogstwaarschijnlijk niet meer lukken.

Het is niet de eerste keer dat er wordt gesproken over een impeachment tegen Trump. In oktober 2019 werd de president door het Huis onder meer beschuldigd zijn ambt te hebben misbruikt door de Oekraïense regering onder druk te zetten om zijn destijds politieke rivaal Joe Biden, nu aankomend president, aan te vallen. De impeachment leidde uiteindelijk niet tot de afzetting van Trump, aangezien het strandde in de Senaat.